Rodrigo Mundaca critica resolución del Gobierno por Las Salinas: "Ni chicha ni limoná"

14 de septiembre 2022

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind-FA), criticó la resolución del comité de ministros del Gobierno, que decidió autorizar la biorremediación del terreno para el proyecto Las Salinas de Vina del Mar, sin contemplar la iniciativa inmobiliaria.

La autoridad regional se había sumado a la postura de la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti (RD), quien había lanzado un ultimátum para que el presidente Gabriel Boric rechazara el proyecto de Empresas Copec en 72 horas.

Tras la resolución, la jefa comunal quedó conforme y agradeció a las autoridades del Ejecutivo por escuchar su opinión por el tema, algo que no fue compartido por Mundaca, quien cuestionó la forma en las que los ministros resolvieron la situación.

“Es una resolución que dice poco, que no me deja conforme, que aprueba la biorremediación, pero señala que no es la puerta de entrada para desarrollos inmobiliarios, en circunstancias que nuestra opinión era retrotraer la decisión, es decir dejarla sin efecto y escuchar a la comunidad, escuchar el conocimiento científico y complejo que también existe en la Región de Valparaíso”, expresó el gobernador en declaraciones al diario La Segunda.

En ese sentido, también activista medioambiental consideró que el comité debió anular el permiso ambiental (RCA) del proyecto, planteando sus reparos a la técnica de biorremedicación.

“No contemplan el borde costero. No contempla la playa, no contempla las zonas aledañas que se encuentran contaminadas, no incluye un estudio epidemiológico. La resolución se toma después de seis meses en los cuales a la alcaldesa de Viña del Mar no se le escucho, salvo estos días. La verdad es que es una resolución que no es ni chicha ni limoná” (sic), comentó.

La resolución sobre el proyecto Las Salinas se transformó en noticia nacional debido a que el duro emplazamiento de la alcaldesa Ripamonti fue asociada a la molestia que existiría al interior de Revolución Democrática por la pérdida de algunos cargos tras el cambio de gabinete, como la salida de Miguel Crispi de la Subdere.