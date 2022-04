SEA recomienda rechazar Los Bronces Integrado pese a que confirma que cumple con las regulaciones ambientales relevantes

Se trata de una iniciativa que fue diseñada luego de diez años de estudios científicos y de un proceso de relacionamiento con la comunidad.

Compartir











Por: Romina Douglas 23 de Abril 2022 · 15:27 hs

Desde 2019, el Proyecto Los Bronces Integrado (LBI) se encuentra en proceso de evaluación ambiental. Y bajo ese contexto, a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del LBI presentado este viernes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) efectuó la recomendación de rechazarlo. De igual forma, durante los próximos días, el SEA deberá pronunciarse formalmente acerca de la aprobación o rechazo de éste, por medio de la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Independiente de dicha recomendación, en el informe se confirma que el proyecto Los Bronces Integrado cumple con todas las regulaciones ambientales relevantes. De hecho, la recomendación de rechazo se sustenta en que la información entregada durante el proceso de evaluación no habría sido suficiente como para borrar del mapa toda duda sobre un posible riesgo para la salud pública.

Sin embargo, desde la compañía minera afirman “haber puesto a disposición toda la información pertinente a lo largo del proceso de evaluación y de que esta información fue socializada de manera adecuada en las instancias correspondientes durante el proceso normado, incluyendo reuniones formales y presentaciones por escrito. Tal como confirma el SEA en su resolución, LBI cumple con todos los criterios normativos ambientales exigidos”.

Y es más, las medidas de mitigación propuestas por Anglo American incluso compensarían el 120% de las emisiones que produciría el proyecto y la operación actual de Los Bronces. Esto, en relación tanto a la construcción como durante la operación, lo que finalmente se traduciría en una mejora de la calidad del aire en el área.

“Los Bronces Integrado incorporó desde su diseño múltiples consideraciones de sustentabilidad para darle continuidad operacional a una de las minas de cobre más importantes del mundo, mediante una inversión de más de US$ 3 mil millones. El proyecto ha transitado por un riguroso proceso de evaluación ambiental donde ya 23 de los 25 servicios competentes declararon expresamente su conformidad sin que ninguno haya solicitado el rechazo de la iniciativa, en tanto que aún está pendiente el pronunciamiento oficial de los dos restantes. Estamos convencidos de que hemos dado respuesta satisfactoria a todas las dudas y observaciones planteadas, tanto por los servicios como por la comunidad, y es por eso que nos sorprende la emisión de este informe que recomienda su rechazo”, aseguró Aaron Puna, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile.

En esa misma línea, el ejecutivo fue clave en señalar que: “El Proyecto Los Bronces Integrado en ningún caso tendrá impactos sobre la salud de las personas, ya que las emisiones que generará no superan la norma de calidad del aire. Este último punto ha sido confirmado hoy por el SEA. Estamos confiados en que los compromisos voluntarios adicionales que hemos propuesto atienden con creces cualquier preocupación en este sentido, pues van más allá de lo que requiere la normativa vigente, y se hacen cargo de forma preventiva del eventual riesgo. La metodología utilizada para determinar esto sigue estrictamente las guías del proceso de evaluación ambiental”.

“No se superan las normas de calidad ambiental del aire”

Según la Dirección Ejecutiva del SEA, que encabeza Valentina Durán, el ítem “calidad del aire” recibió diversas observaciones, apuntándose, por ejemplo, a que no se lleva a cabo una evaluación del impacto en cuanto “a magnitud, extensión y duración de los aportes de material particular respirable sobre los receptores humanos”, consigna DF.

Sin embargo, desde Anglo American aseguran que el “Proyecto Los Bronces Integrado demostró no superar las normas de calidad ambiental de aire, y además, a través de compromisos voluntarios adicionales, como el reemplazo de calefactores a leña por eléctricos, pavimentación de vías locales y uso de vehículos eléctricos en la Ruta G21, está en condiciones de eliminar prácticamente el impacto a nivel local. A nivel general, en tanto, a través del cumplimiento normativo de la medida de compensación ambiental del Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana, el proyecto implicará una mejora sustancial de la calidad de aire de la Región Metropolitana”.

Cabe mencionar LBI es un proyecto de continuidad operacional para la actual mina Los Bronces, cuya inversión se sitúa en torno a los US$3.300 millones y, de aprobarse, permitiría generar entre 4 mil y 5 mil empleos adicionales, además de pagos al Estado por concepto de impuestos y regalías de entre US$110 - US$150 millones por año, hasta el 2030.

Se trata de una iniciativa que fue diseñada luego de diez años de estudios científicos y de un proceso de relacionamiento con la comunidad. Gracias a ello, se pudo dar vida a un proyecto que sigue estrictos criterios de sustentabilidad, incluida o la no afectación a glaciares, el no uso adicional de agua fresca en el proceso, la no afectación de áreas protegidas y la utilización de las instalaciones ya existentes de procesamiento, botadero de estériles y depósito de relaves.

Por lo mismo, el presidente ejecutivo de la compañía minera fue enfático en señalar que “reafirmamos nuestra confianza en la institucionalidad ambiental y en los criterios técnicos y ambientales establecidos por los reglamentos en Chile. Estamos comprometidos con el respeto al debido proceso de evaluación ambiental y esperamos que los antecedentes técnicos y compromisos voluntarios puestos a disposición puedan ser debidamente ponderados por las autoridades competentes”.