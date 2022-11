Sabas Chahuán explicó que apartó a José Morales del caso Cascadas por el "nulo avance de la investigación"

El ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, respondió a los dichos de José Morales. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 29 de noviembre 2022 · 15:33 hs

El ex fiscal nacional Sabas Chahuán reaccionó a las declaraciones de José Morales, actual candidato para dirigir el Ministerio Público, quien lo mencionó durante su exposición ante la comisión de Constitución del Senado.

Durante su presentación ante los parlamentarios, el actual persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte fue consultado sobre su labor en la investigación del caso Cascadas, que dirigió entre 2013 y 2015.

En su intervención, el abogado señaló que la indagatoria “no tiene nada que ver con el financiamiento de la política”, precisando que se trataba de un caso bursátil y conflicto entre privados.

“Formalicé a una persona, que era el gerente general de estas sociedades cascadas. El ex fiscal nacional Chahuán me apartó supuestamente porque no formalicé a otras personas. Transcurridos más de siete años de que el caso no está bajo mi responsabilidad, no hay ninguna otra persona formalizada, la persona está absuelta y el caso está en menos condiciones de persecución penal que las que dejé cuando fui apartado, creo, de forma injusta por el ex fiscal nacional", expresó.

La respuesta de Chahuán

El ex fiscal nacional Sabas Chahuán respondió a las palabras de José Morales y descartó que haya existido un trato “injusto” hacia el entonces persecutor del caso Cascadas.

"No es efectivo que fue apartado de forma injusta. Lo aparté del caso, y le encargué la investigación a otro fiscal, básicamente por el nulo avance que tenía la investigación, por reiterados reclamos de querellantes, de abogados serios que documentaban su reclamo ante la falta de avance o la no realización de diligencias. Y había una formalización de una persona que, en definitiva, fue absuelta con posterioridad", afirmó el abogado a La Segunda.

Chahuán afirmó que las formalizaciones no siguieron "producto de la falta de diligencias que se realizaron, al parecer se perdieron elementos probatorios y no se avanzó".

El ex fiscal nacional recordó además que “no fue solamente esa investigación la que se le quitó al señor Morales. También hubo que reasignar una investigación por el eventual cohecho de funcionario de Latam al ministerio de Transportes de Argentina, que él archivó provisionalmente”.

“Es una constante en muchas investigaciones del señor Morales, en que le faltan diligencias o trata de abreviar en exceso. Por ejemplo, en el caso (Rafael) Garay, él propuso un procedimiento abreviado, con cumplimiento de pena en libertad. Pero producto de la oposición de varios querellantes, entre ellos yo, el tribunal le negó el procedimiento abreviado y lo obligó a ir a juicio oral donde Garay fue condenado a siete años”, complementó.

El otrora persecutor evitó analizar la nominación de José Morales como candidato a fiscal nacional, explicando que ahora respondió porque “fui aludido directamente con algo que no corresponde a la realidad, por eso hablo hoy sobre este desliz que tuvo”.

Comisión de Constitución da luz verde a Morales

Durante este martes la comisión de Constitución del Senado determinó que el abogado José Morales era candidato idóneo para el cargo de fiscal nacional.

La instancia dio luz verde a la candidatura por tres votos contra uno. El informe positivo será enviado a la sala, que votará la nominación durante este miércoles.