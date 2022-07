Salió de vacaciones, le usaron la oficina y luego la echaron: el testimonio de Cecilia González, ex jefa del plan de inmunizaciones

Cecilia González ahondó los desencuentros que tuvo con el subsecretario Cristóbal Cuadrado, recordando una reunión sostenida en marzo pasado, donde les señaló que “no dábamos el ancho”. MINSAL

Por: Cristián Meza 10 de julio 2022 · 10:21 hs

El pasado 24 de junio el Ministerio de Salud informó una noticia que sorprendió a todos: la salida de la doctora Cecilia González como jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), quien lideró el proceso de vacunación contra el Covid-19.

Tras su polémica salida, González ahondó sobre los motivos de ésta en una entrevista con La Tercera, donde apuntó a la figura del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, como principal responsable.

La ex jefa del PNI sostuvo que con el cambio de Gobierno ya comenzó a intuir que su permanencia en el puesto estaba en peligro por cuestiones políticas por lo que aceptó el bono de incentivo al retiro, a pesar de que años anteriores lo rechazó para poder seguir al frente de la vacunación en el país.

"Cuando uno cumple 60 años puede postular a un incentivo al retiro y yo lo había hecho el año anterior, en 2020, y también se puede rechazar si uno lo gana. Yo lo gané, pero a principios del 2021 lo rechacé y el año pasado en octubre me lo volví a ganar y no lo rechacé en ese entonces porque pensé que había muchas cosas por hacer en el PNI, yo estaba bastante convencida que iba a continuar, pero tenía esta intuición que por lo estratégico que es el departamento, quizás me sacaban", argumentó.

Tras esto, miembros del gabinete de Cuadrado le indicaron a González que se generaría un “enlace” entre el PNI y la Subsecretaría de Salud Pública “para crear confianza”.

Consultada sobre las razones para declarar que “no daban el ancho”, la ex jefa del PNI explicó que guardaba relación con un embarque de jeringas para usar la vacuna Moderna que no pudo salir desde China por las restricciones de la pandemia en el Puerto de Shanghái.

"Ahí nos llama Cuadrado y nos dice cómo es posible, cómo no tenemos un plan B y que no dábamos el ancho. En ese momento yo le dije: qué pena que no conociera el proceso, quizás ahí estuvo mi error. Comprar insumos es complejo, no es fácil, porque es un proceso que toma tiempo y tiene que ir a licitación".

Tras conocer que tendrá un “enlace” con el subsecretario, decide dejar su puesto, por lo que salió de vacaciones el 1 de mayo y cuando estaba disfrutando de ellas, se enteró que su oficina ya había sido ocupada.

“Le dije a mi jefe que no necesitaba un intermediario y que en esas condiciones no necesitaba seguir. Ahí me tomé mis vacaciones y a la vuelta iba a regresar a mi oficina para hacer una entrega formal de mi cargo y después me iba a acoger al retiro anticipado. Estando de vacaciones me enteré que mi oficina estaba ocupada y que había llegado alguien”, detalló.

Cecilia González tuvo críticas para el actual manejo de la pandemia por parte de las autoridades, apuntando que en materia comunicacional “no ha sido prolijo”.

"Antes había puntos de prensa, iba el ministro a hablar de las vacunas y ahora los pocos puntos de prensa que yo he visto, no son tan enfáticos con la vacunación. Para mí, lo que no ha estado a la altura es la parte comunicacional".