Santo Reinao, contratista de trabajador asesinado en Lumaco, pidió a presidente Boric que visite Arauco

26 de mayo 2022

Santo Reinao, el contratista mapuche del trabajador que fue asesinado durante el martes en una emboscada en Lumaco, pidió al presidente Gabriel Boric visitar la provincia de Arauco para avanzar en un diálogo con la comunidad que permita terminar con la violencia en la Macrozona Sur.

El dirigente y empresario, que estaba a cargo de la faena para Forestal Mininco que fue blanco del ataque donde murió Segundo Catril, afirmó a Tele13 que el hecho dejó un gran dolor en la comunidad mapuche de Tirúa.

“No es fácil enfrentar este tipo de situaciones, en especial por las 25 personas afectadas, porque el ataque fue muy grave, de extrema gravedad. Fue sin medir ninguna consecuencia por parte de los que participaron en contra de las comunidades”, señaló.

Reinao añadió que "esperamos y creemos que lo debe ocurrir con rapidez y prontitud es poder esclarecer quiénes han sido responsables de esta masacre".

El también ex candidato a constituyente habló sobre las diferencias que mantiene con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), afirmando que "la demanda histórica siempre la han tenido las comunidades y los territorios. No la tienen los grupos, ni una organización mapuche. Yo creo que ahí está el grave error y el origen del poco entendimiento que tiene la sociedad chilena en cómo entender la demanda del pueblo mapuche".

"La demanda del pueblo mapuche no es como una demanda del Colegio de Profesores o del gremio de la salud. La demanda del pueblo mapuche se hace con reinvindicación territorial desde el punto de vista de sus comunidades. Cuando hay más de una comunidad, toman acuerdo para hacer demanda un grupo de comunidades y esa se transforma en una demanda territorial", explicó.

El empresario añadió que “por lo tanto, no tengo mucho que decir sobre alguna organización o movimiento en particular. La CAM verá cuál es su tipo de demanda, cuál es la forma en que lo plantean”.

En cuanto a la postura del Gobierno, el contratista pidió que el presidente Boric visite en territorio para conversar con ellos, y así llegar a acuerdos para avanzar en las demandas y en temas de seguridad.

“Quiero pedirle al presidente Boric que venga a la provincia de Arauco, en especial que se junte con nosotros, o por lo menos que venga la ministra del Interior, Izkia Siches. No tengan miedo, siéntense con nosotros y avanzamos. Que el presidente no tenga miedo. Venga, sentémonos. Si usted no tiene la posibilidad por agenda, recíbanos en La Moneda. Nosotros vamos a participar, queremos conversar y que nos escuchen”, enfatizó.