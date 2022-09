Seduce una comisión de abogados: senadores RN no quieren elección de nuevos convencionales

En Renovación Nacional comenzaron a aparecer visiones de no continuar con un proceso eleccionario de nuevos constituyentes para crear la nueva Constitución AGENCIA UNO

09 de septiembre 2022

“Olvidémonos de elegir convencionales”. Con esa frase del senador Juan Castro queda totalmente claro el panorama que atraviesa la interna de Renovación Nacional (RN) después del Plebiscito de Salida donde se impuso con claridad el Rechazo. Dentro del partido, la intención de tener una nueva Constitución no está duda en su mayoría, pero sí lo está el formato a convenir.

Por lo pronto, varios senadores se han mostrado dispuestos a rechazar la elección de una Convención Constitucional como ocurrió en primera instancia y ya comenzaron a plantear públicamente la idea de contar solamente con un panel de expertos.

Así al menos lo precisó el parlamentario Castro, quien es independiente pro RN. "No queremos un proceso eleccionario, la gente no quiere un proceso eleccionario. La gente del sentido común dice que no quiere un proceso nuevo de gente incapaz y nosotros decimos, ¿por qué no lo hacen especialistas? Que a lo menos tengan título de abogado para que puedan hacer una casa donde todos nos sintamos felices. He conversado con varios senadores y así se lo hicimos saber a Francisco Chahuán”, dijo el representante de la Región del Maule.

“Envié un proyecto en que las universidades del consejo de rectores propongan los mejores especialistas para que sean entre los propios académicos, esa es un fórmula. Pero conversando con senadores, otro planteamiento es que se reúnan cinco diputados para eligir a un especialista. Así se logran 56 convencionales especialistas y de esa forma todas las fuerzas del congreso van a tener un representante de la convención”, planteó Castro en radio Futuro.

Sin Convención Constitucional

En Renovación Nacional hay al menos cinco senadores más que descartan la convención constitucional. Lo han declarado Manuel José Ossandón, María José Gatica, Carlos Kuschel, José García, Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh. Andrés Longton es uno de los que presenta dudas sobre qué fórmula aprobar.

El diputado Diego Schalper, en tanto, ha presentado la idea de un “Consejo Constitucional”, mientras que Alejandro Kusanovic independiente pro RN va más allá y asegura que las constituciones no van a resolver los problemas, por lo que se debería obviar un nuevo proceso.