Selección Chilena cuestiona uso de la camiseta de la Roja en la campaña del Apruebo

“Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. La Roja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división”, agregó. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 21 de julio 2022 · 20:11 hs

La Selección Chilena de Fútbol cuestionó que la camiseta de la Roja sea utilizada con fines políticos, específicamente en la campaña por el Apruebo para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

A través de redes sociales, recalcó que “la camiseta de la Selección representa a todo Chile y no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento”.

“Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. La Roja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división”, agregó.

Esto, luego que durante la presentación de los nuevos voceros del Comando del Apruebo, donde destacan la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, las actrices Blanca Lewin y Daniela Ramírez, y el actor Néstor Cantillana, además de los diputados Vlado Mirosevic (PL) y Karol Cariola (PC), aparecieran con camisetas de la Roja y el mensaje “Apruebo”, mientras que en su espalda tenían la leyenda “Esperanza” y el número 4.

En esta actividad, la diputada Cariola expresó que “tenemos el sueño de poder hacer de Chile un país más justo, de pensar en un mañana mucho más justo para todos y todas, de pensar en un país que realmente pueda hablar desde la unidad, donde las oportunidades no son para algunos, sino que para todas y todos en igualdad de derechos y oportunidades”.

Por su parte, Vlado Mirosevic planteó que “aquellos que están con dudas, no les parece sospechoso que aquellos que están en el rechazo sean precisamente lo que se coludieron, los que lucraron con la educación, los que permanentemente durante muchas décadas han abusado de las grandes mayorías. No parece sospechoso que sean ellos los que están detrás, no públicamente, pero son que están detrás de la campaña del rechazo”.