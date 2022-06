Senado citará a ministra del Medio Ambiente y a alcalde de Puchuncaví por cierre de Ventanas

La instancia sesionará a partir de este miércoles a las 11:00 horas. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 20 de junio 2022 · 14:17 hs

La comisión de Medio Ambiente del Senado citó para este miércoles a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, para tratar el cierre de la fundición Ventanas, el que fue anunciado por el Gobierno y Codelco.

La instancia, que sesionará a partir de este miércoles a las 11:00 horas, fue confirmada por la presidenta de la comisión, Paulina Núñez (RN), quien afirmó que se buscarán conocer más detalles sobre la crisis ambiental en la zona y las razones del Ejecutivo para poner en marcha el cese de las operaciones de la fundición.

“Es importante generar espacios para poder revisar la situación compleja en materia medioambiental que vive la comuna de Puchuncaví y lo que vivirá ahora, a propósito de la decisión que tomó el presidente de la República”, señaló la senadora.

Núñez agregó que "el alcalde me comentó que nadie se ha comunicado con él desde que se enteró por la prensa de la decisión", precisando que "siempre he tratado de que las autoridades locales sean escuchadas para que, ojalá, las decisiones sean consensuadas, por eso me parece muy relevante poder recibir en esta instancia al alcalde de Puchuncaví".

El jefe comunal agradeció la invitación y aseguró que desde el anuncio del cierre "nadie se ha comunicado con nosotros, lo que nos llama poderosamente la atención porque la comunicación es clave en este tipo de procesos, donde la comunidad, el municipio y los trabajadores son fundamental".

Morales también lamentó la situación que enfrenta la comunidad, ya que "nos preocupa y llena de incertidumbre".

El anuncio del Gobierno y de Codelco provocó las protestas de los trabajadores de la planta, quienes exigieron un plan de inversión para mantener la operación del recinto bajo las actuales normas ambientales, para así evitar nuevos episodios de contaminación.