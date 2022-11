Senado se alista a revisar proyecto para permitir mamografías sin orden médica

El Ejecutivo reconoció que la propuesta está en sintonía con uno de los objetivos programáticos del Gobierno que es potenciar la salud preventiva facilitando el acceso a exámenes periódicos.

17 de noviembre 2022

Listo para ser revisado por la sala del Senado quedó el proyecto de ley que exime la orden médica de mamografía a quienes soliciten la realización del examen preventivo.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Salud aprobaran en general y particular el texto en su última sesión, el que corresponde a una moción de los senadores Juan Luis Castro, Loreto Carvajal, Claudia Pascual y Francisco Chahuán.

El Ministerio de Salud reconoció que la propuesta está en sintonía con uno de los objetivos programáticos del Gobierno que es potenciar la salud preventiva facilitando el acceso a exámenes periódicos, que en este caso, permiten advertir a tiempo la presencia de cáncer mamario o cualquier anomalía asociada.

El proyecto busca eximir, permanentemente, del requisito de orden médica para la realización del examen de mamografía, sea éste realizado en un establecimiento de salud pública, a través de Fonasa; como privado, por medio de una Isapre.

La norma explica que “la Política Nacional del Cáncer del Minsal señala que es necesario que una mujer se realice una mamografía cada tres años porque está demostrado que la única estrategia que ha sido útil en el diagnóstico precoz de este cáncer es la realización anual de la mamografía, a partir de los 40 años e incluso, hoy por hoy, desde los 30 años”.

Hasta el 28 de noviembre tendrán plazo los parlamentarios y el Ejecutivo para presentar mejoras al texto, muchas de las cuales recogerían las observaciones expresadas en las audiencias realizadas para estudiar la propuesta.

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de La Torre explicó que “todo lo que sea quitar las trabas a la realización de exámenes es positivo. No hay que tener temor porque los laboratorios de imagenología están obligados a notificar cuando una mamografía es sospechosa de cáncer al GES-AUGE. Entonces no es que no exista seguimiento en el caso que el paciente requiera un diagnóstico y tratamiento”.