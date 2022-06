Senador Esteban Velásquez pide al Gobierno nacionalizar el litio tras fallida licitación

Ya basta de ver sólo con privados posibles alianzas, sino jamás vamos a salir del subdesarrollo si todos nuestros recursos naturales están privatizados”, recalcó. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 03 de junio 2022 · 21:28 hs

El senador Esteban Velásquez (FRVS) instó al Gobierno a nacionalizar el litio, luego que la Corte Suprema dejara sin efecto la licitación que impulso Sebastián Piñera en los últimos días de su administración.

El legislador expresó a 24 Horas que la decisión del máximo tribunal "impide la extracción de 400 mil toneladas de litio metálico, resguardando, entre otros, el Salar de Atacama que ha sido tan afectado por otras empresas que operan ya ahí como Albemarle y SQM”.

Frente a lo expresado por la Corte Suprema, la ministra del ramo, Marcela Hernando, declaró que buscarán impulsar la Empresa Nacional del Litio, a la cual no habría que cerrarse a una alianza público-privada, "porque entendemos que nuestro país no posee hoy día las competencias en materia de tecnologías, y por lo tanto, uno de los caminos es buscar esos socios".

"No nos cerramos a las licitaciones, ni a ningún camino, todo los caminos los vamos a explorar, los vamos a evaluar, y vamos a decidir por aquellos más convenientes para Chile y los chilenos", puntualizó la secretaria de Estado.

Sin embargo, estas palabras no cayeron bien en el senador Velásquez, quien se mostró contrario a los dichos de Hernando respecto a "no cerrar los caminos a continuar con licitaciones que venían ya desde el gobierno anterior, es decir, continuar concesionando nuestros recursos naturales, me parece equivocado lo que están está sosteniendo".

"Más bien, el Gobierno debe atreverse a estudiar y defender hoy día, como ningún gobierno lo ha hecho desde 1971, el camino cierto de nacionalizar el litio. Ya basta de ver sólo con privados posibles alianzas, sino jamás vamos a salir del subdesarrollo si todos nuestros recursos naturales están privatizados”, recalcó.

En esta línea, el parlamentario pidió que se siga el ejemplo del Presidente Salvador Allende, quien nacionalizó el cobre, señalando que "la sumisión ha sido demasiada frente a esta vorágine privatizadora. Cuál es el miedo, hoy no estamos en la década del 70, el daño humano y ecológico en el Salar de Atacama y sus comunidades puede ser irreversible si no apuramos este proceso de nacionalización del litio. El litio debe estar en manos del Estado, en el más amplio sentido de propiedad”.

“Sé que al Presidente Boric y al Gobierno los inspiran estos principios, ahora hay que colocarlos en práctica y ese es nuestro llamado, nacionalizar el litio debe ser hoy la orden del día, vamos a estar atentos a que este proceso comience a desarrollarse", cerró el senador.