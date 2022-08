Senador Insulza: "Tomas y migración descontrolada se originaron en el gobierno anterior"

“Al momento que ocurre una usurpación, lo importante es desocupar el predio rápido, y si llegara a haber un juicio, sea muy rápido también”, indicó el parlamentario.

Compartir











Por: Cristián Meza 10 de agosto 2022 · 17:08 hs

El senador PS José Miguel Insulza, se refirió al reciente desalojo en un intento de toma de un terreno en el kilómetro 5 del Valle de Lluta, a propósito de la discusión de un proyecto de ley que establece penas al delito de usurpación.

“Recibí la información de primera fuente, el concejal Mario Mamani participó activamente en el trabajo para sacar a un grupo de personas en, en su mayoría extranjeros, que estaban ocupando un terreno bastante extenso en el Valle de Lluta. La verdad es que se ocupó normativa actual sobre flagrancia la que, a mi juicio, es bastante breve”, puntualizó.

Frente a los recientes hechos de tomas de terreno la región de Arica y Parinacota, el parlamentario señaló que, “no podemos dejar pasar un tema, que trata sobre esta misma materia, cuyo proyecto de ley, que viene a endurecer y crear penas al delito de usurpación, será visto esta semana en el Senado. Se trata de un proyecto patrocinado por algunos senadores de oposición que, no tan solo aumentan las penas al delito, sino que crean una pena especial, que podríamos decir que son trabajos forzados, prestando servicios a la comunidad al mismo tiempo que aumenta las multas. Sin embargo, no debemos desconocer que los hechos de tomas y migración descontrolada generados en nuestra región, se originaron en las postrimerías del gobierno anterior, por lo que difícilmente puede validarse una crítica a un gobierno que lleva 5 meses y sobre algo que en su momento no tuvo respuesta en el anterior”.

Respecto a la iniciativa que enfrenta la usurpación d terrenos, el senador Insulza reconoció que "así como se presenta, no sirve para nada, lo más seguro es que se apruebe en general, pero eso nos servirá para ir modificando este proyecto, pero no podemos aprobar algo que es completamente inútil, el hecho de que aplique penas de 3 meses, con el sistema de justicia, sabemos bien que no estará preso una hora. Además la figura de crear una especie de trabajo comunitario, en Chile no existe el trabajo forzoso y esto nos traería hasta problemas internacionales. Yo voy a votar en contra esta ley, pero voy a presentar de inmediato un proyecto completamente distinto”.

Aumentar la flagrancia y acortar el juicio de precario

“Al momento que ocurre una usurpación, lo importante es desocupar el predio rápido, y si llegara a haber un juicio, sea muy rápido también”, indicó el parlamentario. A lo que agregó que “esto significa crear dos figuras nuevas; establecer que la flagrancia aumente de 12 o 24 horas a por lo menos un mes, de manera que el propietario del bien tenga el tiempo suficiente para presentar su caso y las personas que hayan cometido el delito flagrante, tengan que salir de inmediato; eso permitiría desalojar la mayoría de los eventos que se producen.

“Por otra parte, si hubiera juicio, acortarlo sustantivamente; el gran problema es que los juicios por comodato precario duran mínimo 2 años, por lo que un procedimiento ejecutivo para acortar el juicio sería una cosa que es muy importante de hacer. Lo demás son solo voladores de luces en periodo electoral, crea conflictos y da la impresión de que busca generar situaciones violentas y cosas ingratas, y no busca conseguir el propósito en nada, porque no lo considera en lo absoluto, la gente no quiere que el usurpador vaya preso o haga trabajo comunitario, quiere que le devuelvan el terreno”, finalizó el senador Insulza.