Senadora Gatica (RN) pide sesión especial en el Congreso por crisis habitacional

La senadora pidió explicaciones al Gobierno por sus políticas habitacionales. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 11 de septiembre 2022 · 11:58 hs

La senadora por Los Ríos, María José Gatica (RN), consiguió 18 firmas de sus pares para pedir una sesión especial en el Congreso Nacional para tratar la severa crisis habitacional que afecta al país, y especialmente a su región.

La legisladora espera que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, explique las políticas habitacionales del Gobierno, apuntando al “abandono” que estarían viviendo miles de familias en el sur del país.

Gatica cree que “en materia de vivienda como en casi todo el Gobierno hemos perdido casi cinco meses esperando los resultados del plebiscito. Hay problemas tan serios como el subsidio de la vivienda usada que hoy es solo una política de papel ya que el costo real de las viviendas hace que la subvención no alcance para los precios del mercado. Y sobre el punto tampoco ha existido ninguna modificación”.

La senadora opositora agregó que en el tema regional “hace exactamente un año el Gobierno Regional aprobó 1700 millones de pesos para comprar terrenos para nueve comités de vivienda de nuestra región. Ha pasado todo este tiempo y el Ministerio de Vivienda sólo ha podido avanzar en la compra de terrenos para dos comités de los nueve contemplados”.

“Es una pena que el Gobierno no esté preocupado de los temas que son realmente importantes. Tenemos más de 900 familias que no tienen respuesta y por eso me he visto en la necesidad de pedir esta sesión especial. Es la primera vez que el señor ministro es citado y creo que el apoyo que encontré en mis colegas es porque todos tenemos los mismos problemas en los lugares que representamos", cerró.

Hace algunos meses el Ejecutivo anunció un plan de emergencia habitacional, que se impuso como meta la construcción de 260 mil viviendas para 2025, considerando que actualmente hay una demanda de 643.534 hogares en el país.