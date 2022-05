Seremi de Economía de Ñuble del Frente Amplio deja el cargo tras denuncia de presunto abuso sexual

La abogada Belén Acuña, defensora de Héctor Garrido, expresó que la denuncia en contra del ex seremi es una estrategia del supuesto agresor. SEREMI ECONOMÍA

Compartir











Por: Cristián Meza 18 de mayo 2022 · 20:06 hs

El Ministerio de Economía informó la salida del cargo del seremi del ramo en la región del Ñuble, Héctor Garrido, luego que se conociera que enfrenta una investigación judicial por eventual abuso sexual.

Según detalló radio Biobío, la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI ya fue encargada de indagar esta denuncia, que afecta a un militante de su mismo partido político, en el marco de una fiesta realizada por la saliente autoridad regional en su domicilio, el fin de semana pasado.

Garrido, quien fue notificado de esta denuncia por el Tribunal Supremo de Convergencia Social, llegó hasta la PDI de Chillán para presentar una acción similar, aduciendo ser víctima de abusos sexuales, por lo que la Fiscalía Local deberá indagar estas denuncias cruzadas.

La abogada Belén Acuña, defensora de Héctor Garrido, expresó que la denuncia en contra del ex seremi es una estrategia del supuesto agresor, "quien seguramente fue a la PDI después de enterarse de que mi representado acudió al tribunal supremo de su partido”.

Acuña sostuvo que Garrido "dice que estaba en una celebración en su propia casa y que no se explica por qué sintió que estaba en estado de ebriedad, cuando lo que había tomado no se condecía con ese estado, por lo que nosotros pedimos que se investigara esa situación, ya que no descartamos que lo hayan drogado”.

Ante estos hechos, Convergencia Social dio a conocer una declaración pública, donde señaló que "manifestamos nuestro más absoluto rechazo a todo acto de abuso de poder, así como a cualquier tipo de acoso o abuso sexual que vulnere los derechos, la dignidad y la seguridad de las y los integrantes de nuestro partido, como así también de la comunidad en general”.

“Se facilitarán todos los canales para acompañar a la víctima en el proceso de reparación, así como también procedimientos legales a fin de encontrar justicia frente a este grave hecho. Solicitaremos la aplicación estricta de los procedimientos que permiten a nuestro partido realizar las investigaciones internas con el objetivo de denunciar y erradicar este tipo de prácticas”, puntualizó la colectividad.

Convergencia Social sentenció que "sabemos que estas prácticas dañan la ya escasa confianza que tiene la opinión pública con respecto a los partidos políticos y sus malas prácticas. Creemos que es fundamental cambiar esta cultura política y mostrar una sola línea cuando hechos de esta naturaleza ocurren, nuestro compromiso es con las víctimas y con el proyecto que estamos levantando y no descansaremos hasta erradicar prácticas de encubrimiento y abuso de poder”.