Sergio Micco concreta su renuncia a la dirección del INDH y asume Consuelo Contreras como subrogante

Por: Cristián Meza 18 de julio 2022 · 20:59 hs

Sergio Micco finalmente concretó su renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras la petición realizada por los consejeros del organismo que lo acusaron de “administración negligente y deficiente”.

Su puesto será ocupado de manera subrogante por Consuelo Contreras, quien estará en el cargo hasta fin de mes, cuando Micco finalizaba su periodo.

Esto, mientras al interior del INDH cuestionaron la caída de la designación, por parte de Boric, de Fernando Pairicán como parte del consejo, quien no pudo acreditar su domicilio para sumarse al estamento.

Y es que los dos cupos nombrados por el Ejecutivo deben residir en diferentes regiones. Dado que el historiador mapuche y Sebastian Donoso, designado durante el Gobierno de Sebastián Piñera, residen en la región Metropolitana, el primero terminó declinando su elección.

Consuelo Contreras perdió la dirección del INDH en 2019 a manos de Micco, lo que fue calificado de “operación política” entre la DC y La Moneda para evitar su llegada al cargo.

Ante esta situación, Sergio Micco expresó en su momento que Contreras no siguió en el puesto "porque se había vencido su mandato y ella no se presentó como candidata (...) no tiene nada que ver con la situación ocurrida en el norte del país”.

Sin embargo, para la diputada PPD Andrea Parra, “al final la derecha se salió con la suya. Movió sus piezas y consiguió removerla. Ella siempre fue una piedra en el zapato para el Ejecutivo en materia de política migratoria. Y aquello provocó una operación que claramente involucró al gobierno y a otros actores”, en declaraciones realizadas a La Tercera.

Con la confirmación de la salida de Sergio Micco, quedó en veremos la presentación de una querella contra el Alto Mando de Carabineros por su actuar en el estallido social, y que fue anunciada en mayo pasado.