Sergio Micco, ex director del INDH: "El PC y el Frente Amplio nos hicieron la vida imposible"

Sergio Micco fue director del INDH desde 2019 a 2022. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Rafael Carneiro 01 de agosto 2022 · 12:57 hs

El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco afirmó que la relación con el Partido Comunista fue uno de sus mayores problemas en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019. Además se refirió a su polémica salida del organismo y habló sobre temas como el Plebiscito de Salida, que será realizado el día 4 de septiembre.

“El Partido Comunista, que apoyó la toma (de la sede del INDH) y que pidió mi renuncia, que se haga cargo de estas afirmaciones y que no me dé una explicación a mí sino que al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque nos hicieron la vida imposible con esto. Salvo RD, en el Frente Amplio fue lo mismo”, dijo Micco, que fue entrevistado por el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile.

El día 12 de julio, Sergio Micco renunció a la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos después de haber perdido la confianza de la mayoría del consejo.

Por medio de un comunicado, la entidad informó que el 11 de julio los consejeros Constanza Valdés, Yerko Ljubetic, Consuelo Contreras, Francisco Ugás y Lieta Vivaldi, además del apoyo de Fernando Pairican, “procedieron a pedirle la renuncia al director de la institución”.

Sobre la refundación de Carabineros, el ex director destacó que nunca ha creído que refundar la institución era la mejor solución para los problemas. “Yo nunca he creído que haya que refundar Carabineros, el Instituto nunca creyó eso, hablamos de reformas, jamás de refundación”, manifestó.

Opción “no Apruebo”

Consultado sobre la propuesta de nueva Constitución, Sergio Micco afirmó que no votará por la opción Apruebo -tampoco aseguró que votará Rechazo- y que cree que el aborto no debe ser considerado como un derecho humano.

“¿En qué situación quedamos los que no creemos que es un derecho humano? Vamos a ser unos parias. Qué pasa si yo mantengo mi opinión de que no hay un derecho humano a la interrupción voluntaria del embarazo, yo no voy a pedir de seguir dando mi opinión porque estaré violando un derecho humano”, sostuvo.

Para Micco, es muy complejo que en la Carta Magna, que es la norma fundamental para todos los habitantes de Chile, sea establecido la interrupción del embarazo como un derecho humano de garantía fundamental.

“Me dicen que cómo es posible que esté con estas personas de derecha. La misma crítica nos hacían cuando hacíamos alianza con la gente comunista, con el PS. Ahora hay chilenos de primera, segunda y tercera categoría”, añadió al hablar sobre el tema.