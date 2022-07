Sergio Micco reveló presiones para declarar que habían "presos políticos" tras el estallido

El abogado relató las situaciones que vivió al descartar la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos en la revuelta. AGENCIA UNO/ARCHIVO

27 de julio 2022

El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, reveló las presiones internas que recibió para declarar que tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y “presos políticos”, cuestión que finalmente provocó una crisis en el organismo.

En una entrevista a Radio Agricultura, el abogado habló sobre las diferencias que existieron sobre las “calificaciones jurídicas-políticas” de los hechos ocurridos en la revuelta, donde la sistematicidad fue el tema de debate, lo que él mismo zanjó el 3 de noviembre de 2019 al declarar que no había una violación sistemática de derechos humanos.

“Yo ya dejé de ser director, no tengo por qué hablar a nombre de todos los consejeros, por lo tanto tengo una libertad que no tenía”, señaló Micco antes de relatar el origen de la discusión.

Según el ex director del INDH, el 2 de noviembre de 2019 “se me informó que se estaba difundiendo en Europa, a través de dos personalidades políticas, que yo estaría sosteniendo que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y es una situación muy dramática porque eso significaba que yo estaba afirmando -y así lo expliqué el 3 de noviembre en la mañana- que el presidente de la República le había pedido a las Fuerzas Armadas y Carabineros que planificaran y ejecutaran un ataque masivo a la población civil garantizándose la impunidad”.

“Entonces, si yo avalaba esa afirmación como director del Instituto, lo que estaba diciendo es que Chile se había convertido en una verdadera dictadura, porque en dictadura se violaron los derechos humanos de forma grave, masiva y sistemática. Y si yo estaba diciendo eso, el derrocamiento del régimen político era prácticamente un deber, porque así las dictaduras se combaten y uno quiere que se vengan abajo”, agregó.

Sergio Micco señaló además que “el Instituto está a una estación de Metro de Plaza Baquedano. Los observadores estaban allí, yo estaba allí. Se llamaron muchas veces a tomarse La Moneda. Hay un revuelo mundial sobre el intento de toma del Capitolio, ¿pero qué hubiese pasado que 1.500 o 2.000 personas entran a La Moneda? Porque si tú le estabas diciendo que ahí había un dictador que había ordenado este ataque masivo a la población civil, eso podría haber ocurrido”.

Con estos elementos, el abogado afirmó que tomó “la decisión política más importante” al descartar la sistematicidad, enfatizando que aquello generó reacciones al interior del INDH, las que desataron posteriores conflictos.

“60 días de paro en el Instituto de dos asociaciones pidiéndome la renuncia si yo no declara que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos o que habían presos políticos. Y estuvimos 180 días en toma. Se atacó a la autonomía del Instituto exigiendo definiciones que no nos correspondían. Presos de conciencia, refundación de Carabineros… me decían tienes que declarar esto sino te vas. Eso fue lo que fue cristalizando y se expresó en agudas discrepancias que terminaron con la solicitud de renuncia intempestiva hace tres semanas atrás”, afirmó.

