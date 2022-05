Sergio Pérez fue expulsado por contratistas forestales que protestaban en Biobío

El directivo había llegado a respaldar a los transportistas movilizados. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 04 de Mayo 2022 · 16:40 hs

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, fue expulsado por un grupo de contratistas forestales que se encontraban en paro en el sector de Duqueco, en la región del Biobío, para protestar por la violencia en la macrozona sur.

El dirigente de los camioneros había llegado a la ruta en un vehículo para apoyar a los manifestantes, quienes terminaron increpándolo.

“Hay varios compañeros que no lo quieren acá, usted no representa a nadie acá. Nosotros peleamos solos aquí y no queremos la presencia de ustedes aquí en Duqueco. Por favor retírese de acá”, señalaron los dirigentes que lo enfrentaron.

Pérez respondió a los reclamos y afirmó que “está bien, está bien. Nosotros vamos a Curicó. Nosotros tuvimos una reunión en Valdivia ayer (martes). Usted sabe y los colegas de la región y nosotros hemos apoyado el movimiento de ustedes en el primer día, en la televisión, en los medios”.

El directivo de la CNTC se retiró del lugar bajo los gritos de “sinvergüenza” y “vendido”.

Los contratistas están en la ruta desde el lunes, realizando algunos cortes parciales del camino que conecta a la ciudad de Los Ángeles.

La manifestación se realizó tras el ataque registrado la semana pasada en una empresa de áridos en el sector de Villa Los Ríos, en la comuna de Los Álamos, el que terminó con la quema de más de 30 camiones y maquinaria.

El Gobierno anunció una serie de medidas para aumentar la seguridad en la zona, aunque descartó aplicar el estado de excepción constitucional, medida que fue solicitada por los gremios del Biobío y La Araucanía.