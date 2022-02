Sernac presenta demanda colectiva contra Banco de Chile por cobros indebidos

La acción judicial del Sernac busca que sean restituidos los montos que se cobraron indebidamente a los consumidores. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 02 de Febrero 2022 · 20:55 hs

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva contra el Banco de Chile tras detectar cláusulas abusivas en sus contratos, las que le han permitido realizar cobros ilegítimos a los consumidores bajo el concepto de "honorarios judiciales".

Adicionalmente, el organismo acusó a la institución bancaria de realizar cobros de gastos de cobranza extrajudicial por sobre los montos máximos que establece la ley y que no se condicen con las gestiones efectivamente realizadas, y, "además, no entrega al consumidor la información mínima que la ley exige al contratar productos y/o servicios financieros".

La acción judicial del Sernac busca que sean restituidos los montos que se cobraron indebidamente a los consumidores; se declaren nulas las cláusulas abusivas; se compensen los daños causados a los consumidores, y se condene a la institución financiera al máximo de las multas que establece la ley.

En la investigación desarrollada por el Sernac, se detectó la existencia de cientos de clientes afectados, a quienes el banco les cobró "gastos" u "honorarios judiciales" por demandas que nunca fueron presentadas o notificadas.

En efecto, el banco incorpora en sus contratos un cobro por "honorarios judiciales", calculado de forma previa y arbitraria con un valor mínimo y tope máximo, pues expresa que estos se calcularán "entre el 10% y el 15% de lo demandado, más los gastos y/o costos judiciales". El Servicio detectó que este cobro es aplicado cuando se celebran acuerdos extrajudiciales que ponen término al juicio de cobro y, por tanto, no son establecidos por el tribunal.

Además de este cálculo, se incluyen también "gastos y/o costos judiciales", incrementando aún más el cobro ilegal traspasado al consumidor, sin que se esclarezca su valor, motivo o diferencias para con el cobro anterior.

A juicio del SERNAC, la inclusión de esta cláusula y la aplicación de estos cobros no se ajustan a lo que establece la Ley del Consumidor (LPC) y atentan en contra de la buena fe, ya que no obedecen a parámetros objetivos y producen un desequilibrio importante en perjuicio de los consumidores.

El SERNAC recibió algunos reclamos de consumidores que indicaban que sus deudas se abultaron por concepto de honorarios judiciales y cobros relacionados, no obstante, SERNAC verificó que los consumidores no poseen una demanda iniciada en su contra, por lo que no debiera cobrarse por este concepto.

Ante este anuncio, el Banco de Chile sostuvo que “el comunicado de prensa del Sernac contiene declaraciones y afirmaciones que no se ajustan en modo alguno a la realidad, formulando, además, conclusiones incorrectas”.

En la misma línea, sentenciaron que “los honorarios de cobranza de Banco de Chile se ajustan y han ajustado siempre a la legislación vigente sobre la materia”.