Sernageomin suspende operaciones de planta química tras emanación de nube púrpura en Pozo Almonte

La autoridad reportó que la nube no presentaba problemas para la salud de los habitantes del lugar. Foto: AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Aldo Lingua 27 de agosto 2022 · 12:47 hs

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernagomin) dispuso el cierre temporal y total de la planta química de la Compañía de Salitre y Yodo (Cosayach) en el pueblo de Cala-Cala, por un evento que durante este domingo dejó una nube púrpura de vapor de yodo sobre la instalación de Pozo Almonte.

La Seremi de Gobierno de Tarapacá, Alejandra Ceballos, explicó que se trata de una medida provisional sustentada en las fiscalizaciones realizadas en respuesta a aquella emanación que, si bien alarmó a la población, no se consideraba un peligro para la salud de la población cercana.

Según el comunicado de la autoridad regional, "de acuerdo al acta de inspección levantada el 21 de agosto, se constató un evento de emanación de gases de yodo en tres torres de absorción", lo que "la empresa no informó de manera inmediata".

A la vez, sostiene que "la empresa no cuenta con un procedimiento actualizado para contingencia, y no cuenta con plan de mantención de las bombas impulsoras de solución; esta no se presenta en el momento de la fiscalización".

La seremi de la Segegob, Alejandra Ceballos, sostuvo que esta medida “nos parece adecuada, dado que los hechos ocurridos el fin de semana pasado fueron gravísimos, los cuales expusieron la salud de las personas y de los trabajadores de la misma empresa, donde no se respetó la normativa vigente y tampoco se informó de manera oportuna a las autoridades competentes”.