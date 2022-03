Silvia Silva renunció a la presidencia de la CUT acusando "prácticas despreciables y cobardes"

Silva reemplazó a Bárbara Figueroa en el cargo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 23 de Marzo 2022 · 11:25 hs

Silvia Silva, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció su renuncia al cargo, acusando "prácticas despreciables y cobardes” por parte de otros dirigentes, por los que también interpuso una querella por injurias y calumnias con publicidad.

En una carta, la ex presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji) explicó que “adopté esta medida producto de eventos muy dolorosos, particularmente porque han sido provocados mayoritariamente por dirigentes quienes -desde el inicio de la campaña electoral de la Central- han pretendido ensuciar mi nombre, honra y enlodar mi trayectoria sindical”.

"Al ser (la CUT) una organización que vela por el respeto a quienes representamos, se daba por supuesto que nos debemos el mismo respeto entre dirigentes y dirigentas. Sin embargo, al poco andar me encontré con la envidia, la infamia, el menoscabo y la ofensa", agregó.

La líder sindical planteó que "he decidido abandonar la presidencia de la CUT para que quienes me atacan arteramente -lo que, obviamente, me afecta- no logren entorpecer el funcionamiento de la Central".

Junto con esto, señaló que debió tolerar “que se inmiscuyan en mi vida privada, transgrediendo todos los códigos de ética que existe en el ámbito sindical, afectando directa y negativamente a mi familia y a quienes han formado parte de mi equipo de trabajo, denigrando particularmente a las mujeres”.

Silva informó además que interpuso una querella por injurias y calumnias y una denuncia ante el Ministerio Público “para que nunca más se repliquen en el sindicalismo estas prácticas despreciables y cobardes“.

La dirigenta asumió el cargo en junio pasado para suceder a Bárbara Figueroa, quien perdió las elecciones de la multisindical en manos de una lista vinculada al Partido Socialista (PS).

Desde la CUT informaron que la presidencia será asumida por el dirigente David Acuña, mientras que Silva se mantendrá en la vicepresidencia de Comunicaciones.