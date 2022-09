Simón Boric declaró ante Fiscalía por golpiza que sufrió en la Alameda: "Temí por mi vida"

Simón Boric entregó detalles de la agresión que sufrió en plena Alameda. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 10 de septiembre 2022 · 11:00 hs

El periodista Simón Boric, hermano del presidente Gabriel Boric, entregó su testimonio ante la Fiscalía Centro Norte por la fuerte golpiza que sufrió el 1 de septiembre en las cercanías de la casa central de la Universidad de Chile, en plena Alameda.

El jefe de gabinete de Rectoría de la casa de estudios fue agredido por un grupo de personas mientras intentaba evitar un saqueo a un local del sector. Debido a este hecho cuatro personas fueron detenidas, siendo formalizadas por el delito de lesiones menos grave y quedando con arresto domiciliario nocturno.

En su declaración, que fue publicada por El Mercurio, Boric comentó que el incidente se generó debido a que unos individuos estaban intentando abrir un local de comida rápida. "Por eso me acerqué a estos sujetos y los encaré, les dije que su actitud no aportaba en nada, ya que estaban atacando a gente trabajadora", afirmó.

“Dos sujetos, que se encontraban saqueando el local comercial, se me acercaron y me dijeron qué te metí, conch…. Luego uno me agredió con un palo en mi cabeza y el otro me golpeó con un puñetazo; sin embargo, un señor me tomó del brazo y me intentó defender”, narró.

El periodista contó que en ese momento se acercó una mujer y le escupió en la cara, mientras que otras personas llegaba a golpearlo directamente. También detalló su intento de defensa con un sujeto que llevaba una bolsa en la mano, el que se frustró a medida que la turba avanzaba contra él.

“Me gritaban groserías, tales como: cuico cul... te vamos a sacar la chu..., péguenle más fuerte. Esta situación me asustó mucho y temí por mi vida”, relató.

Simón Boric explicó que los agresiones le quitaron su celular y que una compañera de trabajo lo asistió para que los agresores se detuvieran. La llegada de otras personas evitó que la situación pasara a mayores.