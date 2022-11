Sindicato de pilotos de Latam amenaza con inminente paralización tras no llegar a acuerdo

Una huelga de pilotos de la aerolínea Latam podría concretarse este jueves después de 17 años AGENCIA UNO /ARCHIVO

Compartir











Por: Luis Rivera 08 de noviembre 2022 · 16:56 hs

El miércoles 2 de noviembre se dio a conocer el resultado de la votación del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) respecto a una eventual paralización de sus funciones. En un hecho que no se veía hace 17 años, los 313 trabajadores asociados a esta agrupación determinaron concretar una huelga en caso de que la empresa no acceda a sus solicitudes.

Los pilotos presentaron tres alternativas de contratos colectivos para recuperar lo que habían dejado de ganar por los efectos económicos del COVID-19. Hasta este martes por la tarde, las negociaciones, donde también participó la Dirección del Trabajo, no habían llegado a un punto de acuerdo, por lo que el jueves podría comenzar la detención de las actividades.

“No hubo avances… No se extenderá la mediación por cinco días más y si no hay acuerdo este miércoles, la huelga comenzará el jueves. La última propuesta de la compañía no se acerca al objetivo de los trabajadores de recuperar las condiciones de trabajo que tenían antes de la pandemia, cuando la compañía despidió a 240 pilotos y redujo las remuneraciones en un 30%”, explicó el presidente del SPL, Mario Troncoso.

“El próximo año la empresa prevé un Ebitda de US$2.003 millones y hacia el 2026, un acumulado de US$10.166 millones. Claramente, los pilotos hicimos un gran esfuerzo para ayudar a la empresa y hoy es justo que haya una vuelta de manos”, agregó Troncoso.

EL DÍNAMO se contactó con uno de los pilotos de Latam, quien asegura que estas palabras podrían ser una medida de presión pública, pues al interior de la aerolínea se habla de extender la negociación en cinco días más.