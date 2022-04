Sobreseen a Piñera y ex autoridades en causa por fraude en residencias sanitarias de Viña del Mar

En la resolución se estimó que los hechos no eran constitutivos de delito. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 29 de Abril 2022 · 16:40 hs

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó durante este viernes el sobreseimiento definitivo para el ex presidente Sebastián Piñera y para ex autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) en una causa por un supuesto fraude en el arriendo de residencias sanitarias en la ciudad.

La resolución se extendió a los ex ministros de Salud, Jaime Mañalich y Enrique Paris; y al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quienes habían enfrentado una querella por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) por perjuicios al fisco de casi $54 millones en el Hotel O’Higgins y otros cerca de $9 millones en el Hotel Gala, ambos de Viña del Mar.

Según lo informado por radio Bío Bío, el sobreseimiento fue realizado en virtud del artículo 250 letra A del Código Procesal Penal. Es decir, cuando el hecho indagado no fuere constitutivo de delito.

Patricio Toro, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, explicó a la emisora que tras la revisión de los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, se estimó que los contratos fueron celebrados en medio de la pandemia. Por lo tanto, “era aplicable una normativa de excepción”, lo que permitió “incorporar clausulas de costos operativos fijos”, detalló.

En esa línea, indicó que no hubo intervención alguna de las ex autoridades en la contratación de los recintos y que al ser desembolsos “que estaban permitidos por el contexto y la normativa se determinó que no existía comisión de delito”.

Gabriel Campos, abogado que actuó en representación del ex presidente Piñera, valoró la determinación del tribunal, argumentando que “esto da cuenta de que la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos no tenía fundamento jurídico con relación a estas imputaciones específicas”.

La CCHDH fue excluida de la tramitación de esta causa en noviembre de 2021, al no registrar residencia en la ciudad jardín, y por ende legitimidad activa, para los delitos supuestamente cometidos en este territorio jurisdiccional.

Frente a esto, en la audiencia de este viernes no hubo oposición a la solicitud del Ministerio Público, a la que sí adhirieron las defensas.