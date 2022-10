Suben las agresiones a Carabineros y 96% de los detenidos por maltrato de obra están libres

Las agresiones a Carabineros registraron un peak en septiembre de este 2022 con 120 AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 18 de octubre 2022 · 11:05 hs

En el marco del tercer aniversario del estallido social, Carabineros de Chile entregó un balance respecto a las personas detenidas por maltrato de obra a los funcionarios policiales durante 2022, un año complicado para la institución por una serie de hechos de violencia que han marcado la pauta noticiosa, incluyendo, el último asesinato del sargento segundo Carlos Retamal.

“Si entregamos estas cifras es porque detrás de cada uno de estos ataques hay personas, hombres y mujeres que tienen familias y que cada día salen a la calle a ayudar y defender a la ciudadanía. También, porque es importante que todo el mundo sepa que maltratar a un carabinero es un delito", enfatizó el general jefe de la Zona Metropolitana, Enrique Monrás.

Carabineros durante este jornada informó de 961 policías golpeados entre enero y septiembre, con este últimos mes como el periodo donde más se registraron (120). De los agredidos, 809 son hombres y 152 mujeres uniformadas. En comparación al 2021, este es un 8% más según los registros de la institución.

Producto de estos ataques fueron detenidas 1.122 personas, de los cuales 480 fueron capturados en la Región Metropolitana. De ellos, el 96% quedó en libertad según la decisión de los tribunales de justicia a pesar de cometer este delito.

“Nosotros seguiremos deteniendo a quienes agreden a estos chilenos que merecen respeto por la labor fundamental que cumplen a diario en favor de nuestro país… Nuestra profesión, lo sabemos, implica riesgos. Pero como dijo nuestra máxima autoridad, no queremos más carabineros muertos. Atacar a un carabinero es dañar al país. Tampoco queremos más carabineros lesionados por ataques cobardes y arteros. Ellos no se lo merecen. Chile tampoco se merece esta violencia irracional. Y nosotros seguiremos deteniendo a quienes no lo comprendan. Las veces que sea necesario”, agregó el general Monrás.