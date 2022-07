Subsecretario de Prevención del Delito se niega a hablar de Conviasa: “No soy comentarista”

El subsecretario mencionó otras acciones que se están realizando por la seguridad del aeropuerto. AGENCIA UNO/ARCHIVO

03 de julio 2022

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se negó a hablar en detalle sobre la polémica que envuelve a la aerolínea venezolana Conviasa, luego que se informara que uno de sus vuelos aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez el 22 de junio pasado.

La empresa enfrenta una fuerte controversia luego que Argentina decidiera retener el vuelo del Boeing 747, adquirido a la línea iraní Mahan Airlines, por eventuales actos de terrorismo de sus tripulantes, de nacionalidad iraní.

Durante su participación en el programa Mesa Central de Canal 13, subsecretario Vergara fue consultado sobre el hermetismo que ha mantenido el Gobierno sobre el tema, a pesar de una solicitud de comisión investigadora presentada por los diputados Francisco Undurraga (Evópoli) y Andrés Jouannet (Ind).

“Primero que todo, yo no soy comentarista de temas o temáticas que no me competen. El presidente me ha pedido avanzar en la prevención del delito y es de lo que yo me hago cargo. Creo que tenemos que ser tremendamente respetuosos… y es lo mismo cuando uno trata de hablar de otras instituciones, porque hay procesos e investigaciones en curso”, señaló.

La autoridad aprovechó la oportunidad de hablar de las acciones tomadas por el Gobierno para enfrentar los problemas de seguridad en el aeropuerto, reiterando que no hablaría del tema de Conviasa en particular.

“No encontrarán en mí un comentarista de temas que no me competen. Mi tarea es la prevención del delito”, planteó, añadiendo que “somos un gobierno enfocado en que las investigaciones den resultado y demostrar lo que se está haciendo”.

“Muchas veces apresurarse y comentar algo que está en curso termina, a lo mejor, alimentando un titular de corto plazo, pero no entregando una respuesta a la ciudadanía (…) lo que sabemos y está disponible está a disposición de las autoridades competentes, y eso es lo que nos tiene que importar”, cerró.

El diputado Miguel Becker (RN) solicitó una sesión especial de la comisión de Defensa para analizar el caso, pidiendo la presencia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.