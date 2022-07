Subsecretario de Salud y polémica por body scan: "La coordinación podría haber sido mejor"

AGENCIA UNO/ARCHIVO

18 de julio 2022

El subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, admitió este lunes que la coordinación de las autoridades "podría haber sido mejor" para definir la prohibición del uso del body scan en los ingresos a las cárceles y recintos del Sename, en una medida que finalmente quedó sin efecto.

La autoridad salió al paso de los cuestionamientos que surgieron tras la resolución del Minsal, que se sustentó en los efectos que tendría la prolongada exposición a los rayos X en la salud de las personas.

“Hay que recordar que las radiaciones ionizantes, que son las de rayos X, son un potencial factor de riesgo para el desarrollo de una serie de cánceres y por eso el Ministerio de Salud tiene una serie de normativas y fiscalizaciones para supervisar el uso racional de este tipo de instrumentos”, expresó el subsecretario a Radio Cooperativa.

Cuadrado añadió que “parte de lo que hemos planteado es este trabajo de una mesa intersectorial con el Ministerio de Justicia, precisamente para revisar cuáles son las alternativas que tenemos disponibles y cuál es el horizonte de implementación. En ningún caso lo que esperamos es levantar de un momento a otro estas medidas”.

Según la autoridad, "el tema de la radiación repetida a las personas que ingresan múltiples veces a un centro penitenciario, habitualmente visitas, es lo que puede ser problemática".

"En esta materia particular, nos parece muy importante escuchar también lo que ha surgido en los últimos días. Nosotros advertimos de que el mensaje que habíamos dado no fue recibido como esperábamos, en el sentido que en ningún caso esto buscaba o pretendía hacer una prohibición del uso actual de los 12 body scan que están en uso en el país, sino que era un trabajo en el cual íbamos gradualmente a hacer un plan que nos permitiera mejorar las tecnologías disponibles para no suponer un riesgo para la población", manifestó.

El subsecretario explicó además que “existen alternativas de radiación no ionizante” que se pueden aplicar a los recintos penitenciarios.

Por la controversia generada por el oficio, Cuadrado admitió que “creo que la coordinación (entre los ministerios de Salud y Justicia) podría haber sido mejor. De eso no hay ninguna duda”.