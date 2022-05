Suprema descarta que Celestino Córdova sea preso político: "Tiene una condena y no es por delitos de opinión"

“Nosotros en este momento, creo que no hay ninguna duda y hace muchos años, estamos viviendo en un régimen democrático en donde no se persigue a los opositores políticos". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 10 de mayo 2022 · 17:00 hs

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la polémica generada por los beneficios carcelarios recibidos por el machi Celestino Córdova, descartando que sea tratado como un “preso político”.

La ministra reiteró que “tiene una condena y esa condena no es por delitos de opinión, como son las protípicas situaciones que tienen que ver con los hechos políticos, sino que tienen que ver con un hecho que es criminal, un homicidio y un homicidio, además, en condiciones muy fuertes y duras".

En esta línea, la representante del máximo tribunal explicó que “los delitos políticos se caracterizan porque se refieren a personas perseguidas por sus ideas, no por sus conductas, por eso se les concede una serie de beneficios internacionales y se les reconoce como víctimas de un régimen”.

“Nosotros en este momento, creo que no hay ninguna duda y hace muchos años, estamos viviendo en un régimen democrático en donde no se persigue a los opositores políticos y donde la persecución penal tiene que ver con delitos concretos de conducta y no de opinión. En consecuencia, seguir discutiendo el tema de los delitos políticos en estas circunstancias a mí me parece que es inconducente”, recalcó Vivanco.

La magistrada dejó en claro que, respecto de Celestino Córdova, "estamos en presencia de una persona juzgada por un crimen. En consecuencia el tratamiento que se le dé en cuánto a beneficios, tiene que ser de acuerdo a esa circunstancia procesal de él y no (por) otro tipo de circunstancias, sin perjuicio del respeto que se tiene a cualquier persona privada de libertad respecto de sus opiniones, ideas y fundamentos”.

Respecto a la nueva Constitución, la vocera de la Corte Suprema espera que las normas transitorias del borrador no sean retroactivas y que los cambios se produzcan hacia adelante y no con los magistrados en ejercicio.