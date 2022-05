Suprema rechaza recursos contra Dominga y proyecto deberá ser resuelto por Comité de Ministros

El proyecto había sido rechazado en 2017, durante el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 18 de mayo 2022 · 13:57 hs

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos en contra de la resolución del Primer Tribunal Ambiental sobre el proyecto minero Dominga, dejando la decisión en manos del Comité de Ministros del actual gobierno del presidente Gabriel Boric.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus– estableció que, en esta etapa procesal, no proceden los recursos, al estar a la espera de la determinación que adopten los ministros, por lo que se encuentran a resguardo la presentación de argumentos y vías procesales de todos los intervinientes.

“Que este resolutivo, en cuanto acoge las pretensiones del reclamante Titular del proyecto, no anula únicamente la resolución del Consejo de Ministros, disponiendo una nueva votación de este sin nuevos antecedentes, sino que dispone que todo el procedimiento se retrotraiga a la etapa previa de evaluación que indica, esto es, la votación por parte de la COEVA, de la Región de Coquimbo”, afirmó el fallo.

El documento añadió que “esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual –además– no se divisa agravio para los recurrentes reparable por la vía de la casación”.

En lo concreto, la Suprema decidió rechazar los recursos presentados por comunidades en contra del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta de abril de 2021, que había dado luz verde el desarrollo del proyecto liderado por la empresa Andes Iron, tras revertir un rechazo interpuesto en 2017 durante el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.

En agosto del año pasado, Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en medio de los cuestionamientos de los movimientos ambientalistas del sector de La Higuera.