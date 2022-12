Suprema y nueva quina para Fiscal Nacional: "Hemos procurado votar por lo que consideramos los mejores"

La magistrada precisó que "puede ser que esa propuesta no sea perfecta, pero son todas personas -y ya lo dije la vez anterior- que tienen una carrera, que tienen un aporte".

06 de diciembre 2022

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aseguró que el pleno del máximo tribunal ha procurado votar en las dos oportunidades por los mejores candidatos para ocupar el cargo de Fiscal Nacional, dejando de lado las diferentes discusiones que ha habido por la calidad de los postulantes.

“Nosotros hemos procurado votar por lo que consideramos los más apropiados, los mejores, las personas que con un mayor compromiso con el servicio público pueden servir a este cargo. Evidentemente, ningún tipo de elección ni selección puede garantizar la perfección del proceso en el sentido de decir necesariamente este candidato va a ser el mejor, porque esto se desenvuelve en el tiempo y las personas tienen una serie de características que hay que confrontar después con el ejercicio práctico. Aquí la quina se ha conformado con la mejor voluntad, la anterior, y ahora que se ha completado con estos dos nombres, también", indicó Vivanco.

La magistrada precisó que "puede ser que esa propuesta no sea perfecta, pero son todas personas -y ya lo dije la vez anterior- que tienen una carrera, que tienen un aporte. Varios de ellos han estado participando directamente en el Ministerio Público. Son personas serias, son personas que ofrecen hacerse cargo de un organismo que es especialmente relevante para nuestro país. Desde ese punto de vista, ojalá que el tema se enfrente así”.

Frente a la evaluación global del proceso, la autoridad destacó que el Poder Judicial se esforzó por realizarlo en forma expedita para no alargar las incertezas. “Nosotros, no podemos hablar por los demás, estamos disponibles, tratamos de hacer esta votación lo antes posible para no alargar las inquietudes o incertezas del proceso. Pero por supuesto que los otros órganos son autónomos y desde ese punto de vista no podemos pronunciarnos sobre qué tan exitoso va a seguir siendo el proceso. Nosotros estamos para ayudar y nuestra parte la hacemos lo más brevemente posible, justamente para que eso sea una realidad”.