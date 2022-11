Thomas Marsh: el apasionado astrónomo británico que murió bajo las estrellas que él mismo estudiaba en Chile

El equipo de trabajo de Thomas Marsh, entre otros logros científicos, consiguió las observaciones más rápidas de un agujero negro. WARWICK

Por: Luis Rivera 10 de noviembre 2022 · 17:20 hs

“Di comienzo al grupo de Astronomía y Astrofísica en Warwick en 2003. Mis intereses de investigación son la acumulación y la evolución de estrellas binarias (dos astros vinculados por gravedad). También estoy interesado en las técnicas de observación necesarias para estudiar estos objetos. Mis principales proyectos en los últimos años han sido el uso y la explotación de Ultracam e Hipercam, que son generadores de imágenes CCD (detector de luz) multibanda de alta velocidad. Mi trabajo toca el área de las ondas gravitacionales”.

Esta descripción corresponde al perfil del profesor Thomas Marsh que se puede encontrar en el portal oficial de la Universidad de Warwick en Inglaterra.

“Tez blanca, de 192 centímetros de altura, semicalvo, con cabello gris y barba. Es probable que lleve puesta una chaqueta azul, botas de montaña y un gorro de lana gris. Si tiene alguna información que pueda ayudar a la policía a encontrarlo, llame a Carabineros o la PDI”.

Y esta es la última descripción que se conoció del científico antes de que se perdiera su rastro en los alrededores del Observatorio La Silla de la Región de Coquimbo, el viernes 16 de septiembre.

Si bien la historia no ha concluido, a pesar del hallazgo de su cuerpo durante la mañana de este jueves, el éxito en las labores de búsqueda permitirá establecer con exactitud qué ocurrió realmente con la vida de este astrónomo de 61 años que, según su familia, amaba el desierto florido y que ya había estado en la zona desarrollando otros estudios.

Los estudios que realizaba “Tom”

La noche anterior a su desaparición, “Tom”, como le apodaban sus cercanos y la comunidad universitaria, tuvo una discusión con un alumno de doctorado que lo acompañó desde Inglaterra. A dos días de haber llegado junto a este estudiante de 23 años, este desencuentro abrió una línea investigativa que, obviamente, vinculaba al joven con este misterio.

Su relato, siempre en calidad de testigo por lo que pudo salir de Chile, quedó marcado en los medios y en la carpeta del fiscal Adrián Vega, quien siempre buscó a una persona viva al no encontrar indicios de lo contrario.

“Thomas me dijo algo súper extraño a viva voz: ‘No estoy contento con lo que tú haces, no tienes ningún interés por la astronomía, la física o la ciencia. Eso me molesta, continuamos mañana’. Todo eso me lo dijo llorando Thomas encerrándose en su dormitorio. Yo quedé sorprendido terriblemente, pero me molesté por lo que dijo porque la astronomía y la física son mi pasión", contó el tesista.

Esta declaración deja entrever lo que la ciencia generaba en Marsh.

Desde la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur (ESO), que administra La Silla, contaron a EL DÍNAMO que el científico no estaba ejerciendo labores para este observatorio. “Estaba en calidad de astrónomo visitante, con tiempo asignado de observación en las noches entre el 16 y 20 de septiembre en el telescopio NTT. Esto es parte del servicio que ESO presta a la comunidad astronómica. En ese sentido, el profesor Marsh, como astrónomo visitante, era ‘usuario de este servicio’. Él no era personal de ESO”, confirma un funcionario.

Este Telescopio de Nuevas Tecnologías de 3,58 metros de diámetro, donde trabajaron el científico y su alumno, fue el primero en el mundo en tener un espejo principal controlado por computador. Por eso había viajado en otras ocasiones a Chile, donde están los cielos más privilegiados para realizar estudios de este tipo.

En 2015, por ejemplo, Marsh develó la verdadera naturaleza del sistema estelar binario AR y en 2008 aseguró que su equipo había conseguido “las observaciones más rápidas de un agujero negro jamás obtenidas con un telescopio óptico grande”.

Marsh murió bajo el cielo y las estrellas

Su desaparición y posterior deceso tienen conmovidos a la comunidad científica de la Universidad de Warwick. “Esta noticia es profundamente angustiante para la familia de ‘Tom’. Todo es particularmente difícil mientras se realizan los trámites formales de identificación. Sé que este es un momento terrible para los que lo conocieron y lo consideraban su amigo cercano o una mente inspiradora”, es el mensaje que envío la rectora del establecimiento, Chris Ennew.

Marsh fue encontrado a un kilómetro y medio de La Silla, de costado con el torso desnudo, en un terreno agreste, de difícil acceso, a una altitud de 1.780 metros sobre el nivel del mar. Con condiciones extremas de frío y de calor durante el día, el trayecto realizado por el astrónomo tendría que ver, en primera instancia, con una salida de trekking. Sin embargo, a 55 días de su desaparición, los peritajes deberán confirmar esta teoría que siempre mantuvo el fiscal Vega.

"Fue un trabajo arduo, minucioso y comprometido que hoy refleja resultados" fue el mensaje que le entregó Carabineros a la familia. Sus hijos Henry y Tabitha, más su esposa Felicity, acompañaron las faenas de rastreo hace prácticamente una semana y este jueves, al menos, recibieron una noticia que puede ser el consuelo frente a dos meses de pura incertidumbre.