Todo lo que se sabe de la hepatitis infantil y su nula relación con el Covid-19

Los niños están siendo afectados por una súbita hepatitis aguda. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Hugo Infante 28 de Abril 2022 · 11:04 hs

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) informó esta semana más de 169 casos inexplicables de hepatitis infantil en todo el mundo.



Si bien el brote se notificó por primera vez en abril de este año en el Reino Unido, con 111 casos, desde entonces se han identificado en al menos 12 países de todo el mundo como España, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Italia, Francia, Noruega, Rumania, Estados Unidos e Israel.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 17 de los niños contagiados han requerido trasplantes de hígado y uno falleció en Reino Unido.

En cuanto a Chile, desde el Ministerio de Salud (Minsal) indicaron que “hasta ahora no hay casos confirmados”.

Sin embargo, el jefe de Epidemiología del Minsal, Christian García, sostuvo que “ya se activaron todos los protocolos del ministerio para fortalecer la vigilancia de estos casos. Normalmente en nuestro país, tenemos alrededor de 30 y 50 hospitalizaciones mensuales por hepatitis. Lo que hemos revisado en los últimos meses, es que esto no sale de lo habitual, por lo tanto, no tenemos aumento" y "no hay casos que se puedan relacionar directamente con la alerta".

Síntomas de la hepatitis infantil

La hepatitis es una enfermedad que afecta al tejido hepático produciendo la inflamación de este. Es la reacción a un virus tóxico (como drogas, veneno, etc.) o a enfermedades autoinmunes o genéticas.

Lo inusual de estos nuevos casos que se han presentado en menores de 10 años , es que no están presentes los virus que son típicamente responsables de la hepatitis A, B, C, D y E.

Las primeras señales que se pueden presentar en un menor contagiado de hepatitis es un malestar general en el cuerpo, dolor abdominal y vómitos. A ello se suma la ictericia, que es una coloración amarilla de la piel y las escleras (zona blanca del ojo), orina oscura similar al color del té o a la coca cola y deposiciones de color pálido e incluso blanco.

En cuanto al tratamiento, la evolución de una hepatitis común suele ser benigna y se resuelven rápidamente con procedimientos que hidraten al paciente y bajen el nivel de estrés del hígado.

Sin embargo, en esta enfermedad, los niños son afectados por una súbita hepatitis aguda, varios de los cuales incluso han necesitado un trasplante de hígado.

Su origen no está relacionado al COVID-19

El director (s) del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, descartó enfáticamente la relación entre estos nuevos casos de hepatitis infantil y el COVID-19.

"Lamentablemente esa información es la que empieza a circular cuando las personas se empiezan a basar en rumores y no en datos científicos. Los datos científicos acá dicen que estas hepatitis atípicas ocurren habitualmente y que cada cierto tiempo empiezan a aflorar más, y es la alerta que hizo la comunidad europea, específicamente Reino Unido”, indicó.

Sobre los nuevos casos de hepatitis en menor, García señaló que “hay algunas notificaciones que indicarían que el adenovirus 41 sería el responsable de estar produciendo esta hepatitis, pero también eso es parte del estudio epidemiológico”.

Junto a ello, la OMS explicó que "las causas siguen bajo profunda investigación. Estamos buscando en una serie de factores subyacentes, infecciosos y no infecciosos, que podrían estar causando los casos”.

La especialista de la OMS, Philippa Easterbrook aclaró que “no hay nada que indique una relación con la vacuna contra el COVID-19, puesto que una gran mayoría de los niños (en los que se ha detectado la enfermedad) no han la han recibido”.

Sobre los informes de un posible vínculo con un Adenovirus, Eeastbrook dijo que “es una hipótesis que se está estudiando, ya que ha sido detectado en 74 de los 169 casos”.

Los Adenovirus son un grupo de virus muy comunes que se transmiten entre personas y suelen causar infecciones del aparato respiratorio y digestivo, en particular en niños.