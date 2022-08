Todo lo que se sabe del atropello de una carreta a ciclistas en la Alameda durante marcha del Rechazo

Las tensiones de las campañas del Apruebo y el Rechazo pasaron de la presentación de Las Indetectables con la bandera chilena en Valparaíso al atropello de ciclistas de parte de una carreta con caballos en la Alameda santiaguina. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Luis Rivera 29 de agosto 2022 · 12:40 hs

Sube la tensión a una semana del Plebiscito de Salida en el que los chilenas y chilenos, de manera obligatoria, deberán concurrir a las urnas para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional.

Las campañas están en su etapa final y, durante el último domingo, la situación rozó el caos, cuando un grupo de adherentes de ambas opciones se cruzaron en sus respectivas concentraciones en plena Alameda, en el centro de Santiago. La principal arteria de la capital se convirtió en un campo de batalla en el que se vieron piedras, palos, botellas, ladrillos, látigos y fustas.

Las versiones son encontradas. En ambos lados dicen que desde el otro bando se iniciaron las agresiones, pero lo concreto es que hubo acciones violentas de lado y lado y que las imágenes de una carreta atropellando a un grupo de personas, incluso, han traspasado las fronteras.

Los adherentes del Rechazo, que se desplazaban a caballo, reclaman que sus animales fueron agredidos y que se desbocaron, haciendo imposible controlarlos. Entre quienes defienden el Apruebo, mientras, que se movilizaban en bicicleta, aducen que ellos sólo se defendieron.

Las versiones y lo que pasó con el carretonero

Iván Guajardo, uno de los ciclistas atropellados, acusa intenciones criminales por parte de sus agresores. “Mientras trataba de evitar los caballos, de repente pierdo el control. No me doy cuenta y veo que es una carreta la que viene por la espalda que me atropelló a mí y otras personas”, relató.

“Ellos nos dieron con látigos, luego pasaron los caballos y había ciclistas que respondieron. Esto es un acto criminal, no tiene que ver con Apruebo y Rechazo, se tiraron a matar, un caballo me pisó el cuello y la carreta me pasó por encima de la pierna. Eso no es al azar, es alguien que se metió a matar”, sentenció uno de los heridos.

“Nosotros creemos que los ciclistas se fueron a meter ahí. Estábamos con resguardo policial, con los permisos respectivos y habíamos seguido todas las instrucciones. No tenía por qué pasar algo”, dijo Óscar Núñez, de la fundación Soy del Campo, una de las organizaciones que convocó a la manifestación. “Queremos que nos respondan del Gobierno”, dijo en CHV. “Tienen que investigar qué pasó y también por qué nuestra gente fue agredida”, añadió.

Aunque el conductor de la carreta que protagonizó el atropello fue detenido por Carabineros después de que un grupo de ciclistas lo persiguiera varias cuadras por la Alameda, este lunes salió en libertad, y esperará sin medidas cautelares la resolución de la investigación de los hechos. Enfrenta una querella que la propia administración de Gabriel Boric interpuso en su contra.

Así retrataron la querella en el Gobierno

La primera en aparecer después de los hechos fue la ministra del Interior, Izkia Siches. La titular de Estado declaró que perseguirán a los responsables de este hecho. “Nuestro Gobierno va a tomar acciones legales, se han puesto los antecedentes frente al Ministerio Público y vamos a presentar las querellas correspondientes”, dijo.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, fue más potente en su mensaje. “Presentamos una querella ante los graves desórdenes que concluyeron con personas atropelladas por una carreta en la convocatoria de ciclistas por el Apruebo. Es condenable e inaceptable y bajo ninguna circunstancia toleraremos ese nivel de violencia”.