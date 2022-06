Trabajadora tras letrero 'Hora de colación' en mall: "Encuentro inhumano que alguien reclame porque salgo a comer"

La mujer precisó que, dado que el patio de comidas del mall estaba colapsado, se demoró cerca de 35 minutos en poder comer y tras retornar a la tienda, se encontró "a una señora (Paola Berlín) que estaba enojada esperando en la entrada".

Por: Cristián Meza 28 de junio 2022 · 23:42 hs

Paola Berlín está en el centro de la polémica, luego que viralizara un mensaje en redes sociales donde daba cuenta que una tienda del Parque Arauco había cerrado para hacer uso de su derecho a la hora de colación.

Y es que la periodista subió una foto donde aparecía un cartel “Hora de colación” y un mensaje apuntando al mall por esta situación.

Ante esto, la trabajadora afectada dio su versión de los hechos a LUN, donde M.V. de 28 años explicó lo sucedido este lunes 27 de junio.

"Aquí yo atiendo sola porque la tienda es muy pequeña, tiene un aforo de tan solo cuatro clientes y la verdad es que no es realmente necesario que haya otra cajera. En todo caso, hay otra chica, pero ella atiende solo los fines de semana", señaló al medio.

Junto con ello, la cajera detalló que “el lunes no alcancé a cocinar, por lo que salí de mi casa sin comida. A eso de las dos de la tarde, cuando debía tomar mi horario de colación, cerré la tienda y puse un cartel avisando que había ido a comer”.

La mujer precisó que, dado que el patio de comidas del mall estaba colapsado, se demoró cerca de 35 minutos en poder comer y tras retornar a la tienda, se encontró "a una señora (Paola Berlín) que estaba enojada esperando en la entrada porque quería hacer el cambio de una prenda".

“Ella me preguntó que por qué estaba cerrado y yo le expliqué que estaba en mi horario de colación y que soy la única cajera en la semana, pasó que subí la cortina hasta la mitad para reintegrarme al trabajo, pero ella al tiro se agachó para pasar por debajo y entró junto conmigo al local insistiendo en que la tienda no debería haber estado cerrada. En ese momento le volví a explicar que estaba usando mi derecho para comer, a lo que ella me dijo que el tema no era contra mí, pero que debía haber otra trabajadora también y que el Parque Arauco nos debía multar por lo ocurrido”.

La trabajadora fue consultada por el revuelo que generó su caso en redes sociales, dejando en claro que "la verdad me encanta el apoyo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella puso, pero siendo súper honesta, ella tampoco me trató mal. Solamente encuentro inhumano que alguien reclame porque salgo a comer y la manera en la que reclamó tampoco fue la forma correcta".