Tres funcionarios de la FACh fueron agredidos durante marcha de la Confech en Santiago

La marcha estudiantil se desarrolló durante este viernes en el centro de Santiago. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 25 de Marzo 2022 · 17:07 hs

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó este viernes que tres funcionarios de su institución fueron agredidos mientras circulaban por el centro de Santiago, cuando se encontraron con la marcha estudiantil convocada por la Confech.

En un comunicado, la institución señaló que “este mediodía, personal institucional que se desplazaba en un vehículo fiscal a fin de realizar labores administrativas en el centro de Santiago, fue atacado con piedras y otros elementos contundentes por manifestantes que supuestamente participaban en una marcha, en el sector de Alameda Libertador Bernardo O'Higgins a la altura de calle Dieciocho”.

"El personal, compuesto por una mujer y dos hombres, resultó con lesiones de diversa consideración, por lo que fueron derivados al Hospital Institucional, luego de prestar declaración en una unidad de Carabineros", expresó.

La FACh condenó “enérgicamente estos actos de violencia”, agregando que se reservarán el derecho “de presentar las acciones legales que correspondan”.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, señaló que “siempre hemos condenado todo hecho de violencia, porque no es el camino que necesitamos para fortalecer nuestra democracia. A propósito de lo ocurrido me he comunicado con el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea para conocer el estado de salud de las y los funcionarios agredidos”.

“Solidarizamos con ellos, con sus familias y esperamos su pronta recuperación”, agregó la secretaria de Estado.

La marcha convocada por los universitarios para exigir un aumento en el monto de la BAES estuvo marcada por el incidente ocurrido en el sector de cerro Santa Lucía, donde un funcionario de Carabineros disparó en contra de un estudiante de 19 años, quien terminó con heridas superficiales y fuera de riesgo vital.

A ello se sumaron los graves incidentes reportados en Estación Central, donde un grupo de comerciantes ambulantes agredió a los manifestantes.