UDI pide a Sernac investigar y presentar demanda contra concesionaria por taco en Ruta 5 Sur

Por: Cristián Meza 14 de Abril 2022 · 22:28 hs

Los diputados UDI Felipe Donoso y Gustavo Benavente le pidieron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que abra una investigación y tome acciones judiciales a raíz de la kilométrica congestión vehicular que se registro en la Ruta 5 Sur y que se extendió por 13 horas.

Para los parlamentarios de oposición el Sernac debería informar cuanto antes el inicio de una indagatoria para poder presentar una demanda colectiva contra la concesionaria para que compense económicamente a todos los afectados, los que incluso debieron pasar la noche en la carretera.

"Es absolutamente inaceptable que el taco ocasionado por un accidente se extendiera hasta el día siguiente, obligando a que miles de personas, entre ellos adultos mayores y niños, tuvieran que pasar la noche en la autopista, con frío, hambre y sin que nadie de la concesionaria ni del Ministerio de Obras Públicas los asistiera ni les entregara mayor información", criticaron los legisladores.

Los diputados UDI señalaron que no es suficiente que la concesionaria o las autoridades declararan que no estuvieron a la altura, "sino que aquí deben existir responsabilidades incluso legales, puesto que los usuarios están pagando por un servicio que no les fue prestado y todas las empresas tienen la obligación de responder por aquello".

Junto con ello, cuestionaron que “el Sernac está actuando con la misma pasividad que la concesionaria y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, porque debieron a primera hora de la mañana haber informado sobre el inicio de una investigación”.

"Lamentablemente, ya no lo hicieron, y es producto de esa misma pasividad que los chilenos se sienten absolutamente desamparados", cerraron.

Por su parte, en la Comisión de Transporte del Senado pidieron apoyo a La Moneda para que sea ley el proyecto que obliga a las concesionarias levantar las barreras del peaje en este tipo de casos.