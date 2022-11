Uriarte acusa a "grupo de camioneros con una ambición desmedida" por falta de acuerdo por paro

Para la ministra Uriarte, "todo esto que hemos vivido de más, es producto de una intransigencia de parte de estos grupos descolgados de camioneros que tienen pretensiones que son excesivas". AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 27 de noviembre 2022 · 11:41 hs

Ana Lya Uriarte, ministra secretaría general de la Presidencia (Segpres), responsabilizó a “descolgados” por la falta de acuerdos para poner fin al paro camionero que afecta al país desde hace siete días.

En entrevista con Estado Nacional, la titular de la Segpres planteó que “si hay algo imposible de dimensionar en su exacta medida es la ambición, la ambición de estos grupos descolgados y otros espontáneos, porque se estuvo negociando con las grandes confederaciones, y si no hubiera sido así, estaría toda la berma del país ocupada y no es así, estamos hablando de grupos de camioneros con una ambición desmedida que han hecho peticiones que se alejan mucho de lo razonable y entendible que sea posible acceder”.

Esto, ya que esperaba que la paralización finalizara el lunes pasado, tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda.

"El lunes en la noche hubo un acuerdo de las principales confederaciones de camioneros, y al día siguiente lamentablemente parte de una de las confederaciones se descuelga y además se suman unos pequeños grupos de camioneros que no pertenecen a estas grandes agrupaciones", argumentó.

Así para la ministra Uriarte, "todo esto que hemos vivido de más, es producto de una intransigencia de parte de estos grupos descolgados de camioneros que tienen pretensiones que son excesivas".

Junto con ello, dejó en claro que no existe desabastecimiento. “Quisiéramos ser muy claros, no hay una crisis de desabastecimiento en el país, lo que existe son dificultades de reposición en algunos puntos y respecto de algunos bienes”, recalcó.

Además, tuvo reparos en la demora en el despeje de las carreteras por parte de Carabineros, indicando que “el Gobierno impartió instrucciones por escrito respecto de aquello que correspondía que Carabineros hiciera, en su gran mayoría Carabineros ha hecho su tarea y en otras se ha debido generar procesos al interior para determinar responsabilidades por el no cumplimiento cabal de esas instrucciones de parte del Gobierno”.

"No haría un juicio tan drástico, pero me atrevería a decir que hay carabineros que no han aquilatado en su real sentido las órdenes que se les entregó y de esto ha dado cuenta el director general de Carabineros", sentenció.