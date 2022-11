VIDEO - La nueva campaña animada antitabaco de Minsal que deja atrás el trolleado spot "Déjalo Ahora"

La miniserie de animé está disponible en el sitio web Elige No Fumar y en el canal de Youtube de Minsal. CAPTURA

Por: Sebastían Dote 30 de noviembre 2022 · 13:28 hs

El Ministerio de Salud (Minsal) sorprendió al lanzar una serie al estilo del animé para su nueva campaña antitabaco, la que está dirigida a niños y adolescentes escolares.

Se trata de una miniserie llamada “Humos Letales”, la que fue ilustrada por Yitansan, y que publica sus episodios a través del sitio web Elige No Fumar y en el canal de Youtube de la cartera.

“Conversa con tu familia y con al menos 2 de tus amigos para que sepan que estás pensando en dejar de fumar. Pídeles que te ayuden no fumando frente a ti y no ofreciéndote cigarros. Apóyate en tus compañeros y amigos que no fuman, organiza con ellos actividades o salidas”, señaló Minsal.

Además, las autoridades explicaron que los jóvenes que no fuman tienen “más energía, menos enfermedades como resfriados y ataques de asma". "Te verás mejor, tendrás dientes más blancos, olerás mejor, tu pelo y piel se verán más brillantes, tendrás menos espinillas y celulitis. Tus pulmones trabajarán mejor y notarás que el dejar de fumar tendrás un mejor rendimiento físico”, añadieron.

El recordado rap antitabaco

Esta nueva campaña antitabaco inspirada en la animación japonesa dejó atrás la trolleada campaña "Déjalo Ahora", que en 2016 se llevó todas las bromas y memes en redes sociales.

El video, que fue difundido por las autoridades del Minsal de la época, consistía en un rap, el que era acompañado por una cuestionada animación. Las críticas por la baja calidad del material hicieron que los encargados de la campaña entregaran detalles sobre su costo.

El entonces jefe de la División de Políticas Públicas de Salud, Tito Pizarro, indicó que “en total fueron unos siete millones de pesos. Incluían, aparte del video, la difusión, la creación de la plataforma web, los afiches, la campaña de norte a sur”.

Diseñadores gráficos explicaron que el spot fue creado con elementos de muy bajo costo, incluso algunos gratuitos.