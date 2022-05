Vallejo respondió a piñerismo por ley de armas: "La mayoría de los artículos fueron aprobados por quienes estamos en el Gobierno"

La ex diputada señaló que algunos artículos de la ley fueron revisados en una comisión mixta. AGENCIA UNO

02 de Mayo 2022

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de los dichos de ex autoridades de la administración del ex presidente Sebastián Piñera, quienes afirmaron que varios de los integrantes del actual oficialismo votaron en contra de la idea de legislar sobre la ley de control de armas.

La controversia surgió luego que el ex diputado RD y ahora ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, afirmara en que el tema -que resurgió a propósito del baleo registrado en el Barrio Meiggs durante la marcha por el Día del Trabajador- era “heredado”.

“Desde que salí del Gobierno no he usado redes, me gusta colaborar más que pelear. Pero ministro Giorgio Jackson, usted votó en contra de la idea de legislar el control de armas. Y seguimos esperando que se renueven urgencia al proyecto contra el narcotráfico, a punto de ser ley”, señaló el ex ministro Juan José Ossa, antecesor de Jackson en el cargo.

El ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, añadió que "la modernización del control de armas fue impulsada por los gobiernos anteriores. El 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el control de armas, usted y el presidente Boric fueron los únicos votos en contra".

La votación a la que se refieren las ex autoridades, ocurrió el 9 de septiembre de 2020 cuando en la Cámara Baja se votó en torno a la ley de Control de Armas que buscaba “sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta entrega a cualquier título, y el uso de fuegos artificiales, en las condiciones que indica”.

En aquella oportunidad, el todo el Frente Amplio, incluido Giorgio Jackson y el actual presidente Gabriel Boric, votó en contra del proyecto presentado.

La respuesta del Gobierno

La ministra y también ex diputada del PC respondió a estos emplazamientos y señaló que "la ley de control de armas tuvo un proceso legislativo largo, que tuvo distintas etapas, y queremos ser sumamente claros en esto. La mayoría de los artículos fueron aprobados por quienes hoy estamos asumiendo tareas de Gobierno".

“Solo algunos artículos fueron rechazados y justamente tuvieron que revisarse cuando se produjeron diferencias entre las cámaras y en las comisiones mixtas respectivas. Yo quiero recordar incluso que en la última votación antes de que fuera ley, tuvimos a la actual oposición rechazando el proyecto que salió de la comisión mixta”, aseguró.

Vallejo añadió que "en esto siempre hay que precisar bien la información, porque cuando uno se queda solo con una parte de la historia a conveniencia tiende a generar miradas sesgadas respecto a los procedimientos y los trámites legislativos".

La ministra comentó que desde el Ejecutivo se seguirá avanzando para fortalecer la política de control de armas, persiguiendo el porte ilegal.