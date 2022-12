Venezolana respondió a compatriota que criticó cómo se celebra la Navidad en Chile: "Eres un desadaptado"

Los videos de estos dos venezolanos suman miles de visualizaciones en TikTok.

Compartir











Por: Rodrigo León 06 de diciembre 2022 · 11:15 hs

En los últimos días comenzó a viralizarse en redes sociales el testimonio de un venezolano residente en Chile, quien se quejó por cómo se celebra la Navidad.

En el video publicado en TikTok, que suma más de 500 mil visualizaciones, el sujeto manifiesta que “Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí, ¡todos!”.

“El extranjero más que todos, a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí, o sea, vivimos con una tristeza”, reclamó el venezolano.

Incluso, planteó que “yo creo que este es el único país donde no se siente la Navidad. Hasta en Venezuela, la gente siente la Navidad. Aquí no, aquí pareciera que la Navidad no llegó nunca. Qué tristeza de país”.

La respuesta que recibió el venezolano de una compatriota

Ante el revuelo que causó el testimonio de este venezolano, una compatriota quiso responder a su queja por cómo se celebra la Navidad en Chile, haciéndole un llamado a respetar las tradiciones en países ajenos.

También a través de la red social TikTok, la mujer, identificada como Abigail Soto, lo llamó a que “nosotros somos la visita (…) y hay que respetar”.

“¿Por qué no te vas? Porque sin duda alguna eres un desadaptado. Un marginal. Cada quién lo celebra a su manera, ya sea en su casa”, agregó la venezolana en su video que suma más de 260 mil visualizaciones.

En esa misma línea, la joven indicó en el registro que “nosotros no tenemos que estar pretendiendo que los demás sean igual a las culturas que tenemos nosotros”.

“Entonces ahí es donde yo digo, creamos la xenofobia con comentarios estúpidos y después nos andamos haciendo las víctimas”, remató.