Videos sangrientos, "Los Lobos" y $90 millones: todo lo que se sabe del secuestro del marino chileno en Ecuador

02 de diciembre 2022

La Armada de Chile confirmó durante la noche del miércoles 30 de noviembre el secuestro en Ecuador del cabo primero Luis Isaac Toledo Cruces de 31 años. Un día después de la alerta que emitió su esposa desde ese país, las autoridades de esta rama de las Fuerzas Armadas hicieron público el drama que comenzaba a vivir la familia.

“Se tomó conocimiento de la lamentable desaparición de un cabo primero de la institución que se encuentra en Guayaquil haciendo uso de un permiso especial, sin goce de remuneraciones desde enero de 2022”, fueron los primeros mensajes que se conocieron del caso que envuelve a este penquista que viajó a esa ciudad para casarse con Verónica Guartatanga.

Horas después, durante el jueves, la familia de Toledo hizo un llamado desesperado desde la Región del Biobío (Florida), pues las personas que lo mantienen capturado pusieron un último plazo para recibir el pago de 100 mil dólares (más de 90 millones de pesos) para la liberación del chileno. Acudieron a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Talcahuano.

Según el testimonio de la madre, los secuestradores la contactaron por Whatsapp, aplicación donde además aprovecharon de extorsionarla con videos que grabaron mientras torturaban a su hijo, en las que se ve a Toledo amarrado de pies y manos y probablemente con un dedo cortado, tal como las imágenes que recibió en primera instancia la esposa.

“Por favor hagan todo lo posible por encontrar a mi hijo. Es una desesperación no saber de él. Espero que no se le baje el perfil a esto porque es reciente”, fue uno de los llamados conmovedores que realizó Yessenia Cruces.

Al respecto, el Gobierno también intervino, pues se transformó con el correr de las horas en un tema de alta atención social. Manuel Monsalve puso de ejemplo el último caso de un chileno en el extranjero, cuando Fernando Salazar logró sortear con éxito el proceso de cautiverio y volvió desde Bolivia. “Esperamos que ese sea el mismo final. Las policías ya están trabajando en ayudar y contribuir, más que a aclarar, a poder recuperar con vida al ciudadano secuestrado”, dijo el subsecretario del Interior.

El plazo se acabó y reina la incertidumbre

De acuerdo a la información que han entregado la madre y la esposa de Luis Toledo, el plazo para desembolsar los 100 mil dólares expiraba este jueves antes de la medianoche. En paralelo, el grupo responsable del secuestro se habría autodenominado “Los Lobos” en uno de los contactos que los sujetos establecieron con la familia.

“No puedo esperar más. Tiempo ya no me pida, necesito ver una señal. Es lo que único que le digo, porque si no se le da medicina morirá desangrado”, es uno de los mensajes que recibió el entorno del marino. “Amor, ayúdenme, por favor. Ya saben que está con la policía y no van a esperar mucho tiempo”, fue el audio que envió la víctima a su mujer.

Con este panorama de presiones de todo tipo, miedo e incertidumbre se llegó al viernes. La fiscalía y las policías ecuatorianas siguen trabajando mientras el hermetismo se apodera del caso tras expirar este ultimátum.

Por lo pronto, se confirmó que “Los Lobos” y otras bandas han protagonizado varios secuestros bajo esta modalidad “express” en la Provincia del Guayas, donde la capital es Guayaquil. Hasta el mediodía, aún se desconocía la situación del cabo Toledo.