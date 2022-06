Villa Olímpica: asaltante muere baleado en enfrentamiento con PDI

El hombre baleado tenía entre 30 y 40 años.

Compartir











Por: Rafael Carneiro 08 de junio 2022 · 11:41 hs

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron muerte a un sujeto que les disparó al percatarse de la presencia de detectives que realizaban un procedimiento en la comuna de Ñuñoa. En el lugar había al menos 50 efectivos y parte de ellos eran de la PDI de San Francisco de Mostazal, región de O’Higgins.

El hecho sucedió en la Villa Olímpica, específicamente en la intersección de Pericles con Sócrates, cuando un hombre que aún no ha sido identificado, de entre 30 y 40 años, y que tenía una orden de arresto, era buscado por efectivos de la Brigada de Robos y se da cuenta de la presencia de los policías. Según la radio Biobío, fue en este momento que esta persona comenzó a disparar en contra de los detectives.

De manera verbal, los efectivos de la PDI intentaron que el sujeto depusiera el uso de armas de fuego, pero después de haberse negado, empieza un intercambio de disparos, generando la muerte del delincuente, que había robado el notebook del fiscal de Alta Complejidad de Rancagua, Nicolás Valenzuela. Como el computador tenía activado el sistema de georreferenciación, eso permitió que el delincuente fuera encontrado.

De acuerdo con la PDI, ningún efectivo de su personal quedó lesionado y la Brigada de Homicidios Metropolitana será quien quedará a cargo de la investigación para esclarecimiento de los hechos.

En uno de los registros de video grabado por los vecinos de la Villa Olímpica es posible ver al sujeto disparando en reiteradas ocasiones. “Escuché el disparo y me tiré al suelo, nada más. Solo por seguridad. No sabía lo que estaba pasando, no sabía que era un procedimiento policial”, relató un vecino a la radio ADN.

“Se escucharon gritos. Fueron como cinco disparos. El joven no era tranquilo, le gustaba el desorden. Hizo tira el portón alguna vez”, dijo otra persona que vive en el sector residencial.