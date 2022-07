Vocera de la Corte Suprema por ampliación de querellas a Llaitul: "Es lo que corresponde hacer"

La ministra también analizó las declaraciones del líder de la CAM sobre la estrategia de sabotaje. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 28 de julio 2022 · 13:14 hs

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, valoró la decisión del Gobierno, que dio un giro a su postura inicial y decidió ampliar las querellas contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien habló sobre la estrategias de la organización radical enfocadas en el sabotaje en la Macrozona Sur.

La ministra del máximo tribunal reflexionó sobre la postura tomada por el Ejecutivo, señalando que con la ampliación de las denuncias se están usando las herramientas legales disponibles ante estos casos.

“Eso es lo que indica que la decisión del Gobierno es lo que corresponde hacer, si ellos estiman que es constitutivo de delito, entonces ya lo que corresponde hacer es usar las acciones y las herramientas legales con que se cuenta”, expresó la jueza a Meganoticias.

Vivanco añadió que “creo que es muy importante decirle a la ciudadanía que situaciones como las que estamos viviendo tienen una normativa que permite que se controlen, que se lleven a tribunales, que se discutan jurídicamente hablando y que esto no puede ser tierra de nadie, donde cada uno haga los anuncios que quiera con toda la peligrosidad que esos anuncios pueden tener”.

La vocera también analizó las declaraciones de Llaitul, manifestando que "este tipo de anuncios, que son muy graves, por lo menos tienen que concitar una revisión jurídica para ver si están dentro del ámbito del derecho o no lo están. No puede ser que se digan amenazas en sentido amplio y que esto quede, de alguna manera, bajo la alfombra de una aparente libertad de expresión, cosa que evidentemente no lo es".

En ese sentido, la magistrada afirmó que el líder de la organización armada "está haciendo un anuncio y me parece que es un anuncio creíble, que viene además de una persona que tiene el poder para realizar esas conductas y, en consecuencia, creo que es bastante visible que se encuadra en ese ámbito (amenazas) y no en el ámbito de la libertad de expresión. Aquí se trata de conductas anunciadas y corresponde hacer una revisión jurídica, sin perjuicio a lo que respondan los tribunales, porque de otra manera esto podría transformarse en una costumbre".

En cuanto a la acción de la Fiscalía, que había señalado que requería de una querella por Ley de Seguridad del Estado para investigar las declaraciones de Llaitul, Vivanco comentó que “el Ministerio Público siempre puede investigar aquellas conductas que parezcan constitutivas de delito, siempre lo puede hacer”.

“Ahora, los caminos que el Ministerio Público va a tomar, una vez que realice su investigación, son los que van a determinar qué va a pasar jurisdiccionalmente. Si el Ministerio Público determina luego de su investigación que aquí lo que procede es aplicar la Ley de Seguridad del Estado, allí requiere efectivamente, como lo dijo el fiscal Abbott, una querella por parte del Gobierno”, acotó.