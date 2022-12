Vocera de la Corte Suprema por reunión con candidatas a fiscal nacional: "No me pidieron el voto"

La ministra Ángela Vivanco aclaró su reunión con dos candidatas a fiscal nacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 06 de diciembre 2022 · 10:19 hs

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aclaró la reunión que tuvo con dos candidatas a fiscal nacional, quienes fueron parte de un proceso que sigue en curso tras el rechazo de la nominación de José Morales en el Senado.

La ministra del máximo tribunal señaló que tuvo encuentros con la jefa Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera; y con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quienes fueron parte de la nómina inicial de la que surgió la quina.

“Las personas que me vinieron a ver a mi oficina y que me pidieron formalmente una reunión y fue puesta en agenda, vinieron para que yo las conociera y para tratar temas de interés asociados con seguridad, en un caso, y en otro con los temas de niñez. No me pidieron el voto y tampoco hubo un interlocutor por ellas que lo pidiera ni lobbistas ni cosa parecida”, explicó la jueza a Radio Agricultura.

Vivanco: “Nadie viene a mi oficina a escondidas”

La magistrada Ángela Vivanco también buscó despejar cualquier duda sobre su encuentro con Herrera y Muñoz, señalando que todas sus acciones las realiza con transparencia.

“Uno puede encontrarse con muchas personas, o muchas personas pedirle a uno audiencia, hay una tercera candidata que me pidió audiencia porque tiene un juicio que yo estoy llevando de extradición, y, desde este punto de vista, creo que en esto no hay ningún problema en la medida que se transparente, porque yo tengo una agenda transparente donde se establecen las personas que yo recibo formalmente en mi oficina como ministra”, comentó.

La jueza enfatizó que “nadie viene a mi oficina a escondidas y nadie viene tener conversaciones inadecuadas”.

Por las dificultades para avanzar en el proceso de elección del nuevo fiscal nacional, la vocera de la Suprema expresó que “creo que hubo descalificaciones y que hubo formas de tratar temas y candidatos que no fueron las más adecuadas, no le puedo decir ni la cantidad ni entidad de eso, porque esas impresiones las tenemos prácticamente como testigos, como personas que estamos observando el proceso”.

Sobre los dichos de José Morales, otrora candidato a fiscal nacional, sobre una supuesta “guerra sucia” que lo sacó de la carrera, Vivanco dijo que "ha habido otros antecedentes que han ido saliendo a los medios de comunicación sobre una problemática de acusaciones y descalificaciones".