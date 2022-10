Ximena Rincón sufrió un choque mientras era entrevistada en vivo

La senadora Ximena Rincón se encontraba en una entrevista cuando sufrió el accidente. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 30 de septiembre 2022 · 13:43 hs

La senadora Ximena Rincón (DC) sufrió un accidente de tránsito mientras participaba de una entrevista en vivo a través de su celular.

El hecho ocurrió el jueves, cuando la legisladora conversaba con el medio El Centro junto con los animadores Ignacio Gutiérrez y Nicolás Salhus.

En ese momento la demócratacristiana se encontraba con el teléfono móvil en la mano, siendo trasladada por un conductor, quien impactó con otro automovilista.

“Nos acaban de chocar. Un auto se abrió, se pasó de segunda a primera pista y nosotros íbamos pasando”, describió Rincón.

La congresista aclaró que la situación no pasó a mayores. “No pasó nada, solo el daño del vehículo y yo iba con cinturón de seguridad, menos mal”, explicó.

La senadora Rincón decidió no bajar del vehículo, señalando que iba a esperar a la llegada de Carabineros para concretar el procedimiento. “Estamos todos bien. Yo no me quiero bajar, porque si me bajo, van a decir la senadora y qué sé yo”, manifestó.

El accidente ocurrió justo en momentos en que Ximena Rincón hablaba sobre un proyecto de ley de su autoría el que "modifica diversos cuerpos legales para establecer deber de adopción de medidas de seguridad de concesionarias de obras públicas", para el cual le pidieron urgencia al Gobierno.

Entrevistas y trabajo telemático

La pandemia de COVID-19 hizo que diputados y senadores centraran su trabajo en conferencias telemáticas, lo que extendieron a entrevistas y participación de sesiones.

En marzo de 2020, inicios de la crisis, la entonces senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) protagonizó un particular momento al aparecer tomando vino en una votación que permitió prorrogar las revisiones técnicas.

En abril de ese mismo año, la ex diputada y actual ministra de Minería, Marcela Hernando, se conectó a una sesión remota de la comisión de Salud mientras se encontraba conduciendo.