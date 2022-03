"Ya está muerto el loco": amigo de joven asesinado en La Florida relató reacción de vecinos que lo lincharon

Cuatro personas fueron detenidos por su participación en el hecho. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 31 de Marzo 2022 · 14:15 hs

El amigo de Matías Vallarino, el joven de 23 años que durante la semana pasada fue linchado y asesinado por un grupo de vecinos tras ser confundido con un delincuente en la comuna de La Florida, entregó detalles sobre el crimen, el que tiene a cuatro personas detenidas.

Fabio, quien acompañó a la víctima el día del homicidio, contó al matinal Tu Día de Canal 13 que tras un intento de asalto ambos intentaron huir por diversos puntos del sector.

"Nosotros andábamos con un parlante, caminando, compartiendo, quizás eso igual les llamó la atención, de vernos a los dos", expresó el testigo, quien contó que los sujetos se desplazaban en un vehículo Hyundai, de color gris y con vidrios polarizados.

Tras esto, Fabio contó que junto a Matías se escondieron "en unos matorrales, unas que otras vecinas pensaron que queríamos asaltar, escuchamos sonidos de autos y arrancamos nuevamente".

Justamente, ambos intentaron dejar atrás al vehículo que los venía siguiendo, por lo que en un momento dado, mientras corrían, separaron sus caminos.

"Nuestras miradas se separaron y Matías cruzó hacia el otro lado, yo crucé hacia el puente (...) él me mira para atrás y me dice que corra del auto. De ahí no lo escuché más”, dijo.

El amigo de Vallarino afirmó que “al llegar habían doce personas, de ahí para arriba. Al llegar ahí veo al Matías tirado. Sin polera, sin zapatillas...nada. Al principio no lo reconocí. Pensé que era uno de los que nos andaba siguiendo, pero di dos pasos más y veo su polera tirada al lado”.

"No supe lo que pasó en ese momento... me miraron y me dijeron ya está muerto el loco, para mí fue un no puedo creerlo", recordó el joven.

Fabio contó que en todo momento intentó explicar a los vecinos y a los autores del linchamiento que no eran delincuentes, abriendo su mochila, que solo tenía el parlante y una fuente de comida. “Estaba sentado al lado (del cuerpo de Matías) pensando en qué momento pasó todo esto”, comentó.

El testigo exigió justicia y lamentó no haber estado a su lado en medio del ataque. “Le diría que me perdone, que me acompañe siempre y que lo voy a extrañar siempre”, comentó.