Yamil Asad queda con arraigo nacional tras protagonizar choque en estado de ebriedad

Consultado por esta situación, Alfonso Parot expresó en conferencia de prensa que “es lamentable lo que le pasó. Debemos estar con él con un apoyo incondicional". PODER JUDICIAL

Compartir











Por: Cristián Meza 11 de Marzo 2022 · 19:10 hs

El club Universidad Católica actualizó este viernes el informe sobre el accidente automovilístico protagonizado esta madrugada por uno de sus últimos refuerzos, el volante argentino Yamil Asad, en la comuna de Providencia.

De acuerdo a informaciones preliminares, el jugador de 27 años arrojó 1.26° por litro de sangre al momento del control de Carabineros. El futbolista impactó a otro vehículo y dejó un saldo de tres heridos de diversa consideración.

A través de un comunicado, Cruzados señaló que “el integrante del primer equipo, Yamil Asad, fue formalizado esta tarde luego del accidente automovilístico del que fuera parte la madrugada de este viernes”.

“Tras la formalización, el jugador fue dejado en libertad, decretándose firma mensual y arraigo nacional como medidas cautelares. Continuaremos informando en la medida que haya novedades”.

Recordar que Yamil Asad actualmente está en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida el pasado 20 de febrero, cuando apenas llevaba 10 minutos en cancha en el triunfo de la UC ante Curicó Unido por el Campeonato Nacional.

Esta no es la primera vez que el refuerzo cruzado enfrenta a la justicia por manejo en estado de ebriedad, ya que en enero de 2017 protagonizó un accidente de tránsito tras dejar una discoteca en Villa Devoto en Buenos Aires, lo que terminó marcando su salida desde Vélez Sarsfield.

Consultado por esta situación, Alfonso Parot expresó en conferencia de prensa que “es lamentable lo que le pasó. Debemos estar con él con un apoyo incondicional, como se ha caracterizado siempre este grupo y esta institución”.

"No supimos mucho porque Yamil está entrenando aparte. No siempre lo vemos. Entonces un montón de cosas nos llevó a no darnos cuenta antes del entrenamiento", agregó.