Felipe Pascual, creador del podcast Tu Vida Con Todo: "Es algo que lo disfruto"

Por: Rodrigo León 02 de agosto 2022 · 07:01 hs

Fue en diciembre de 2020 cuando el emprendedor, coach y mentor Felipe Pascual dio el puntapié inicial a su podcast llamado Tu Vida Con Todo, un espacio en el que busca generar cambios en la vida profesional y personal de su audiencia.

Pascual explicó que el proyecto nació porque “estaba buscando distintos formatos para acercarme a mi audiencia” que son jóvenes profesionales, jóvenes ejecutivos y emprendedores, quienes por su trabajo “no logran tener la vida personal ni el tiempo que necesitan, que están sufriendo en la búsqueda de un equilibrio profesional y personal”.

“Mi mundo de coaching y de consultoría y mentoría está apuntado a este segmento de personas, y me fui dando cuenta que el podcast podía ser una muy buena alternativa de que me conozcan, sepan de mis servicios, de mi historia de vida así como también de otras personas, otros emprendedores, similares a ellos. Me parecía que el podcast es un formato más tranquilo, relajado, donde, además, la posibilidad de escucharlo podía ser en distintas situaciones”, aseveró Pascual.

Dentro de los beneficios que ha encontrado en este formato, Felipe Pascual precisó que permite que quienes lo escuchan “se acomoden, porque también los capítulos no son tan extensos -20 o 25 minutos, algunos son más largos-, pero surge de esa necesidad de ofrecerles muchas posibilidades a mis clientes, a mi audiencia”.

Además, reconoció que buscaba llegar “a la mayor cantidad posible de jóvenes profesionales, ejecutivos y ejecutivas, a nivel hispanoamericano, partiendo por Chile”, con el objetivo de llegar a todo el continente, idealmente también a España y lugares de habla española. Para eso, “me fijé en cómo lo hacían varios de mis mentores y mis coches que están en Estados Unidos, y me di cuenta que todos ellos y ellas, ocupaban el podcast como una instancia más de reflexión, de contar su vida personal, sus propias vivencias”.

A eso suman que también “invitaban a distintos personajes y personas que podían agregarle valor a la audiencia no solo con sus servicios, sino que con su historia de vida. Por eso este podcast tiene dos formatos: uno de entrevistas y otro que es más monólogos”.

“Me fui conectando con el valor de construir el podcast, que fue todo un desafío al principio porque me daba vergüenza, me daba miedo, lo quería hacer muy bien y lo grababa muchas veces hasta que quedaba bien, harto perfeccionismo. Hasta que ahora es algo que lo disfruto”, añadió.

El feedback y los objetivos

Felipe Pascual ya cumple un año y medio con el podcast Tu Vida Con Todo, tiempo en el que la audiencia ha ido aumentando paulatinamente, lo que también trajo consigo un feedback con sus auditores.

“Yo te diría que hay un grupo de auditores que son más fieles que me comentan que escuchan todos los capítulos. Poco a poco se ha ido sumando más audiencia de otros países y la verdad es que me llega feedback en redes sociales y también con quienes he trabajado y me escriben por WhatsApp”, contó.

Si bien en un principio “me escuchaban con suerte mis amigos”, poco a poco comenzó a llegar público desde las redes sociales, mientras que hay otros que buscan el podcast a raíz de los invitados con los que cuenta.

Además, sus auditores no son solo chilenos o chilenas. Un dato no menor es que el país donde más escuchan Tu Vida Con Todo es Estados Unidos. “Segundo Chile, tercero Bélgica, después está Alemania, España, Colombia, Singapur, Brasil, Argentina y Perú. Todo eso para mí fue una sorpresa”.

“También ha ido creciendo la audiencia mes a mes, y hay ciertos peaks de algunos capítulos que son más relevantes. Hay ciertos capítulos que enganchan mucho más con las temáticas que la gente puede estar sintiendo en ese momento”, reflexionó.

Con Tu Vida Con Todo, Felipe Pascual busca convertirse en “un gran referente de coaching y mentoring en Hispanoamérica, posicionándome como un gran coach, mentor, charlista y autor de libros, próximamente”.

Uno de los puntos que más destacada es que poder escucharlo es completamente gratuito. “El podcast es una forma de agregar valor en forma gratuita y mi sueño es posicionarlo dentro de los cinco más importantes de Latinoamérica de coaching y crecimiento personal, ojalá el más importante en Chile y de los países de la región, eso en el largo plazo”, afirmó.

“Con la agencia West End, que es la agencia de comunicaciones que me acompaña, tenemos un plan estratégico para el podcast que en la medida que vayamos teniendo más recursos, iremos implementando más factibilidad técnica, mejor calidad de invitados, etc. Pienso en grande con el podcast”, cerró.