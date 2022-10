Los seis ejes clave que marcaron el mensaje de Boric en su primer 18-O como presidente

Desde el oficialismo se observó en su contenido una mayor cercanía a las posturas defendidas por el Socialismo Democrático que a Apruebo Dignidad. AGENCIA UNO

Por: Carlos Saldivia 19 de octubre 2022 · 06:00 hs

El presidente Gabriel Boric en su discurso conmemorativo del 18 de octubre de 2019, de 6 páginas de extensión y donde la nomenclatura estallido social iba con mayúscula, lo comenzó abordando una exégesis de las causas que gatillaron la violencia. Según sostuvo Boric, la ola de protestas se debió a la expresión de miles de personas de un malestar acumulado, que pedía por mayor justicia, igualdad, fin de los abusos y acceso a una vida segura, salud y pensiones dignas y educación de calidad.

Luego de la introducción recorrió en su mensaje seis ejes, en los que desde el oficialismo se observó una mayor apuesta por el diálogo político y se acercó a las posturas defendidas por el Socialismo Democrático, sobre consenso y moderación, por sobre la línea exhibida en Apruebo Dignidad.

Los seis ejes que recorrió estuvieron marcados por: énfasis en acuerdos políticos con oposición; críticas a sectores más extremos de la izquierda y la derecha; el rechazo a la violencia en manifestaciones; evitar atraso en programa de Gobierno; un apoyo a Carabineros en mantener el Estado de Derecho con rechazo a los excesos policiales, y una autocrítica.

El mensaje generó diversas reacciones en los partidos políticos. A continuación los párrafos y frases que marcaron el mensaje:

1. Énfasis en lograr acuerdos políticos con oposición

“Nuestro mandato no es sólo empujar las reformas, sino también lograr que se aprueben y para ello hay que construir puentes y dialogar y en los últimos días pareciera que nos hemos alejado de aquello (…) Quiero que sepan que está en la voluntad de nuestro Gobierno de construir esos puentes y no dinamitarlos, con sectores políticos que no piensan igual que nosotros”

“El compromiso de responsabilidad se juega en concretarlas (reformas) para mejorar la calidad de vida a nuestros compatriotas y para hacerlo hay que actuar sobre la realidad que tenemos y no sobre la que desearíamos tener, con un Congreso con dispersión de fuerzas políticas y en donde necesitamos más diálogo que nunca para sacarlas adelante. (…) El pueblo de Chile no nos quiere ver peleando no quiere ver solucionando. (…) las grandes mayorías esperan que nos pongamos de acuerdo para solucionarles sus problemas.”

“(Tuvimos incapacidad) en el mundo político durante mucho tiempo de acordar soluciones para estos problemas. Pasaron años y años, hubo muchas advertencias del malestar ciudadano y esos acuerdos no se produjeron. Y la verdad es que desde entonces hasta ahora hemos avanzado poco en cambiar las cosas".

2. Críticas a ideologías y sectores más extremos de la izquierda y la derecha

"Se escuchan a veces opiniones que se limitan a explicar el 18 de octubre como si fuera una pura explosión de violencia, como si esa violencia hubiese brotado sólo de la delincuencia o de la falta de control policial. Sin embargo, quienes promueven en estos días esa mirada se les olvida que hubo un día, el 25 de octubre, en el que más de 1 millón de personas salió a las calles en Santiago y miles en el resto del país”, expresó el presidente.

“Durante los últimos tres años, los distintos sectores políticos hemos asumido una interpretación de los eventos posteriores a octubre del 2019, que pareciera no hacer más que reafirmar nuestras creencias y convicciones previas. (…) El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política no ha sabido interpretar ni dar respuestas”.

“No podemos cometer los mismos errores ni quedarnos arrinconados en nuestras cómodas veredas (…) Se equivocan quienes piensan que el compromiso con las reformas se juega solamente en no ceder y en no dialogar con quien piensa distinto. (…) Quiero invitar a todos a hacer lo mismo, a la Oposición, a la ciudadanía, también al mundo empresarial".

“Las reformas que pide (Chile) no siempre coinciden con las que promovemos los reformistas. El primer proceso constitucional fue una prueba de ello y el resultado del plebiscito así lo ha dejado claro. (…)nuestra lectura de los cambios sociales que el país necesita estuvo muchas veces nublada por nuestras ideas preconcebidas. (…) este es el mandato más elocuente del Estallido Social, salir, justamente, de estas trincheras”.

3. Rechazo a la violencia destructiva y desmanes

“El Estallido Social fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas destructivas. Esa violencia se volvió contra las propias causas del Estallido al producir una creciente ola de rechazo en la sociedad, cansada de ver cómo el vandalismo destruye los barrios, el comercio y el patrimonio, abriéndole paso a acciones que son delictuales”.

“No podemos construir un país más justo quemando los buses en que se transportan los ciudadanos y ciudadanas o dejando a personas sin semáforos para cruzar la calle o a los emprendedores y trabajadores sin su fuente de ingreso. Simplemente no es aceptable (…) Como tampoco lo es ir a atacar a policías, que son, a fin de cuentas, funcionarios del Estado que están cumpliendo un servicio que les encomienda el sistema democrático".

4. Sacar adelante programa de gobierno y sequía de reformas

“En los carteles que portaban (el 18-O) la gran mayoría de manifestantes pacíficos (…) se encuentran ideas que se repiten una y otra vez: dignidad, salud, pensiones, educación, salud mental, cuidado de la infancia, paz, el derecho de vivir en paz. (…) Ha habido esfuerzos durante todos estos años (…) pero todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales y así nos los dice la gente”.

“El mandato de nuestro Gobierno es poner fin a este largo periodo de sequía en que las reformas no se concretan por falta transversal de acuerdo en el mundo político y, además, de hacernos cargo de las urgencias (… )De eso se trata nuestra reforma tributaria, de financiar derechos sociales; de eso se trata nuestra reforma provisional, de asegurar pensiones dignas que son urgentes; de eso se trata la reforma a la salud”

5. Apoyo a Carabineros y rechazo a excesos policiales.

“No podemos olvidar que el Estallido Social fue también un momento doloroso desde el punto de vista de los derechos humanos. Personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante los cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable”

“Es indispensable que en democracia los abusos policiales se investiguen y se sancionen: no sólo es un acto de justicia a las víctimas, sino también es un acto de justicia con la institución policial, cuya labor no debe ser confundida con actuaciones que fueron gravísimas y condenables, porque no son representativas de la labor diaria que más de 60.000 carabineros”

