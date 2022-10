$150 millones de sueldo: el último cargo que designó el Gobierno y que se mantiene en la polémica

La designación de Carlos Miranda Jiménez como nuevo conservador de Hipotecas y Gravámenes despertó críticas por sus litigios legales con embarazadas y por la alta remuneración del cargo que asciende como mínimo a los $150 millones.

Compartir











Por: Luis Rivera 12 de octubre 2022 · 17:44 hs

El 6 de septiembre de este año, Carlos Miranda Jiménez, ex notario de Concepción, fue nombrado por Marcela Ríos, ministra de Justicia, como nuevo conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago. El 7 de octubre, en tanto, la Contraloría General de la República aprobó su designación para que asuma en sus nuevas labores.

Mientras eso pasaba, Andrea Toledo recordaba en EL DÍNAMO los problemas personales y legales que tuvo con el abogado, quien la despidió cuando estaba embarazada después de levantar su fuero con acciones legales. “En su oficina me dijo, si no quieres firmar el finiquito acá, lo vas a tener que firmar en los Tribunales y será más molesto para ti que para mí... Entonces le dije que fuéramos a tribunales, él me demandó para conseguir mi desafuero maternal y poder despedirme… Me dijo incluso que era un problema que pidiera permiso para amar a mi hijo”, fueron algunas de las frases que expresó la afectada.

Estas declaraciones generaron reacciones en la política nacional, incluso del Partido Socialista (PS). Los senadores Fidel Espinoza y Juan Luis Castro coincidieron, apelando a la consecuencia de un Gobierno feminista, en que “esta nominación debe ser revaluada porque no se puede perseguir a una embarazada”. Pero no fue lo único, desde la oposición también se sumaron a las críticas. “No pueden pasarlo por alto”, “espero que la ministra considere su decisión y haga justicia”, fue el rechazo que presentaron Luz Poblete de Evópoli y Yovana Ahumada del Partido de la Gente.

Miranda, consultado en una entrevista por las causas que lo llevaron a tribunales, sostuvo que “es una polémica artificial”, sin embargo, su designación también genera suspicacias por las remuneraciones mensuales del cargo y las responsabilidades que debe asumir. Desde agosto del 2021 que este cargo vitalicio estaba vacante después de la muerte de Edmundo Rojas García, abogado que estuvo cinco décadas en estas funciones.

Conservador de Hipotecas y Gravámenes gana $150 millones al mes

El deceso de Rojas abrió una fuerte competencia entre abogados, notarios y otros profesionales para quedarse con el cargo. Si bien en un principio se esperó que las audiencias fueran públicas, finalmente la Corte de Apelaciones tomó la decisión de nombrar a una terna a puertas cerradas para luego el Ministerio de Justicia y el Gobierno firmarán la designación final.

Desde el 7 de marzo, Carlos Miranda compitió con los conservadores de Bienes Raíces Camila Jorquiera Monardez (Archivera Judicial Titular de Talca) y Tomás Jarpa Concha (Archivero Judicial Titular de Copiapó).

Hipotecas y Gravámenes es uno de los tres departamentos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y es uno de los más “apetecidos” del sistema auxiliar de justicia al percibir entre 150 y 180 millones de pesos al mes por la fórmula de ingresos y la diferencia que resulta después de pagar los gastos de operación. A su cargo tiene 26 comunas de la Región Metropolitana, de ahí la cantidad de dinero que se perciben de los trámites.

Esta situación motivó a dos parlamentarios para crear un proyecto de ley que sigue en el Congreso para que disuelva esta posición que ha mantenido el puesto por años. Una para no concentrar las ganancias económicas y otra por las diversas funciones que desempeña, al punto de que los senadores Álvaro Elizalde (PS) y Matías Walker (DC) pretendan dividir su labores en siete departamentos distintos.

“Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además estamos promoviendo cambios en la jurisdicción del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, por lo que respaldaremos el proyecto de ley presentado por lo senadores Álvaro Elizalde y Matías Walker”, anunciaron desde el Gobierno el día del nombramiento de Miranda.