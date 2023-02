Caso SQM: a 10 años se podría extender el proceso para ME-O y Longueira

13 de Febrero de 2023

Este lunes comenzó el juicio donde se persigue a los ex candidatos presidenciales por supuesto financiamiento ilegal de la política.

El miércoles 1 de febrero, el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago decidió postergar para este lunes 13 la audiencia que dio comienzo al juicio oral contra ocho imputados por el Caso SQM. Debido a que el juez de garantía que debía revisar el auto de apertura no se encontraba en sus labores por vacaciones, el proceso debió continuar una semana y media más tarde.

“Llevamos ocho años, unos días más, unos días menos…”, fue el discurso de dos de los políticos de más renombre que están en la causa tras la anécdota. Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y Pablo Longueira movieron sus agendas para presentarse este lunes en el Centro de Justicia en el primer día del juicio por supuesto financiamiento ilegal de la política. ME-O lo hizo en persona, mientras que el ex abanderado de la UDI lo hizo de manera telemática.

El ex gerente general de SQM, Patricio Contesse; la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el ex diputado DC Roberto León; la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el ex secretario general del PRO, Cristián Warner, y el ex embajador Marcelo Rozas son los otros acusados en el proceso que busca sanciones por diversos delitos en una investigación que comenzó en 2015 y que en su momento tuvo 180 personas indagadas.

ME-O, por ejemplo, arriesga cuatro años de cárcel por delitos tributarios, mientras que Longueira 818 días de prisión por cohecho.

ME-O confía en un proceso que podría durar dos años más

Luego de ocho años, Marco Enríquez-Ominami llegó hasta los tribunales para el primer día de un juicio que podría durar entre un año y medio y los dos años, estirando esta historia hasta prácticamente una década.

“He ganado todo, causa tras causa. Hay que preguntarse por qué solo a este liderazgo, que probablemente era el más rupturista, me cayeron con esa cantidad de causas, delirante, una tras otra, 13 causas, con sus impuestos”, dijo durante la jornada.

“Mi único delito fue tratar de cambiar Chile sin ningún acto de corrupción, habiendo desafiado a los más ricos, a los más poderosos, a los partidos políticos más tradicionales, y pago los costos de esa insolencia, pero no me arrepiento. Nunca actué fuera de la ley“, agregó el ex candidato a La Moneda.